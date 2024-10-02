Ростовские энергетики повысили надежность электроснабжения 26 тысяч потребителей в Азовском районе

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» завершили работы по повышению надежности электроснабжения в поселках Кагальник, Кулешовка, Новоалександровка, Полушкин, Маргаритово и Новомаргаритово, в которых проживают более 26 тыс. человек.

Энергетики заменили 2,8 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Современный провод обладает большей пропускной способностью и устойчив к ветровым нагрузкам и гололедообразованию. Использование СИП поможет снизить количество технологических нарушений, повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Специалисты компании также выполнили работы по установке двух разгрузочных комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, благодаря которым электроснабжение жителей района станет надежнее и качественнее.