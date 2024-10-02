Специалисты «Россети - Московский регион» установили новое оборудование в г.о. Солнечногорск

Энергетики филиала «Россети Московский регион - «Северные электрические сети» после реконструкции ввели в строй комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) для электроснабжения СНТ «Вымпел» в деревне Гончары Солнечногорского городского округа.

На обновленной КТП установлен трансформатор, рассчитанный на мощность в 400 кВА, в отличие от 250 кВА у действовавшего ранее. С целью обеспечения требуемой мощности специалисты Северных электрических сетей провели новую воздушную линию напряжением 10 кВ: смонтировали 12 опор и проложили самонесущий изолированный провод (СИП), обладающий повышенными характеристиками надежности.

Работы, выполненные в рамках целевой программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в Солнечногорском городском округе, позволят существенно повысить стабильность и надежность энергоснабжения садоводческого товарищества «Вымпел».

Всего в рамках целевой программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в Солнечногорском городском округе проводятся работы более чем в 50 населенных пунктах. К концу 2024 года будет установлено 14 автоматических пунктов секционирования, модернизировано 25 трансформаторных подстанций и 4 ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью более 40 км, а также 16 участков кабельных линий.