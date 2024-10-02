В Бурятии появится гостевой комплекс

Строительство гостевого комплекса с автостоянкой запланировали в поселке Монахово Баргузинского района, сообщает RosTender.info.

ФГБУ "Заповедное Подлеморье" принимает заявки на участие в тендере до 10 октября. Строительство проведут за счет средств бюджетных учреждений в размере 93 млн рублей.

Площадка проектируемого гостевого комплекса с автостоянкой входит в состав Забайкальского национального парка. Проектом запланировано строительство двухэтажного гостевого дома общей площадью 725 кв.м. Гостевой комплекс включает в себя непосредственно само здание гостевого дома, вспомогательные сооружения (насосные, дизельная электростанция, навес для хранения инвентаря, противопожарные резервуары) и автостоянку на 47 машино-мест. Предусмотрено благоустройство территории: устройство проездов и пешеходных дорожек, территорию свободную от застройки засевают газонной травой. Проезд по периметру гостевого дома. Запроектировано наружное освещение территории гостевого комплекса. Срок окончания выполнения работ запланирован на 31 августа 2025 года.