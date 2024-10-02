В Канске при поддержке государства появится новое производство

Канское предприятие «Сибпромизол», входящее в Группу компаний «МаякМеталл», при поддержке регионального Фонда развития промышленности начнёт выпускать минераловатный утеплитель различного размера и плотности. На эти цели региональный фонд развития промышленности предоставил льготный заём в размере 100 млн рублей.



Благодаря мерам господдержки компания сможет ввести в эксплуатацию производственную линию каменной ваты производительностью 40 тысяч тонн в год. Объём выручки в течение пяти лет составит порядка 7,3 млрд рублей, объём налоговых поступлений за период займа составит 1,3 млрд рублей, будет создано 128 рабочих мест.



Минераловатные утеплители широко применяются в строительной отрасли для теплоизоляции зданий. Материал очень востребован на рынке.

«Запуск новой производственной линии поможет удовлетворить растущий спрос. Использование новейшего оборудования позволит нам снизить производственные затраты. Реализация этой стратегии даст возможность занять определённую долю на рынке теплоизоляционных продуктов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах», – комментирует генеральный директор компании Сергей Шабанов.

Материал, который планируют выпускать, входит в перечень критической импортозамещающей продукции в отрасли промышленности строительных материалов Российской Федерации, а также в перечень высокотехнологичной продукции.