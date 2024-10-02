В Орске завершена реконструкция ЛЭП в поселке ОЗТП

Работы по технологическому присоединению «домиков с красными крышами» в тюменском поселке Перевалово идут в соответствии с графиком. Для электроснабжения двух тысяч частных домов, которые отапливаются от электрокотлов, по оценке специалистов требуется не менее 10 мегаватт. Чтобы обеспечить выдачу такого объема мощности энергетики реконструируют высоковольтный питающий центр и строят но...