В Орске завершена реконструкция ЛЭП в поселке ОЗТП
20 минут назад
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В поселке ОЗТП Орское производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» завершили реконструкцию кабельно-воздушной линии.
Общая протяженность реконструированного участка составляет 5 км. Для строительства воздушной линии электропередачи установили 101 опор и более 4 км изолированного провода. Почти километр кабеля проложили под землей методом горизонтального направленного бурения.
Эта ЛЭП обеспечивает электрической энергии район, ограниченный улицами Андреева, Пирогова, Заповедной и проспектами Космонавтов, Орскому. С завершением работ надежность электроснабжения повысится.
Стоимость проекта оценивается в 18,9 млн. руб.
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