В Ульяновской области на мосту через Волгу обновили покрытие

Президентский мост через Волгу – одно из самых протяженных и красивых мостовых сооружений России на 186-м км автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара. Президентский мост является важной транспортной артерией не только федеральной сети автодорог, но и городской. Он соединяет центральную часть Ульяновска и Заволжский район.

Специалисты отфрезеровали изношенный асфальт на мосту и уложили новый из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. На обновление покрытия моста протяженностью 5,8 км дорожникам понадобилось 12,9 тыс. тонн асфальтобетона. Эти работы позволят обеспечить нормативные ровность и сцепление покрытия на одном из самых загруженных участков автодороги, по которому ежедневно проезжает до 42 тыс. автомобилей.

Также работы по восстановлению дорожного покрытия асфальтобетоном выполнены на участке данной автодороги по Димитровградскому шоссе (км 197+550 – км 200+150). Специалисты уложили покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, которая состоит из наиболее прочных, слабо шлифующихся, износо- и морозостойких материалов. Кроме того, на участке установили 2 км разделительного барьерного ограждения и нанесли дорожную разметку.

Напомним, автодорога Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара с мостовым переходом через реку Волгу общей протяженностью 117,7 км передана в федеральную собственность, в оперативное управление ФКУ «Волго-Вятсткуправтодор», в 2019 году. За пять лет федеральные дорожники обновили более 90 км трассы. На данной автодороге реализуется программа по капитальному ремонту с доведением участков с двух до четырех полос движения. Уже разработана проектная документация на капитальный ремонт четырех участков протяженностью 18 км. На одном из них, с 208-го по 214 -й км начаты работы, к капитальному ремонту двух других участков (км 214 – км 218 и км 244 – км 251) протяженностью 11 км и моста через железную дорогу на 229-м км приступят после включения в план работ. Также завершается проектирование участка с 221-го по 242-й км. Кроме того, федеральные дорожники планируют приступить к строительству и реконструкции обходов Чердаклов, н.п. Лесное и Мулловка. В 2024 году планируется завершить проектирование, а в 2025 году – начать строительно-монтажные работы.