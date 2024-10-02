«Камский кабель» подтвердил соответствие продукции требованиям АЭС
02 окт. 2024, 13:45:09
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Компания "Камский кабель" получила сертификаты, подтверждающие соответствие продукции требованиям для поставок на объекты атомной энергетики. Соответствующие нормативные документы выдал орган по сертификации, аккредитованный государственной корпорацией "Росатом".
Процедуру, утвержденную приказом Ростехнадзора, успешно прошли огнестойкие силовые кабели на напряжение 0,66 и 1 кВ...
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«Москабельмет» — прорыв года на спартакиаде #МОСПРОМ
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Главным итогом участия Группы компаний «Москабельмет» в Спартакиаде #Моспром стал уникальный кубок, который спортсмены Группы получили на торжественной церемонии награждения лидеров соревнований. За рекордное количество шайб, забитых в хоккейных мачтах турнира, спортсмены получили специальный приз — «Прорыв года»! Вспоминаем, как проходила эта фееричная Спартакиада и...
Изделия Электрощит Самара включены в Реестр МИНПРОМТОРГа РФ
02 окт. 2024, 13:15:09
Измерительные трансформаторы серии ТОЛ-СЭЩ производства Электрощит Самара включены Министерством промышленности и торговли РФ в Реестр промышленной продукции, изготовленной на территории РФ (Реестр МИНПРОМТОРГа). Включение измерительных трансформаторов в Реестр МИНПРОМТОРГа позволяет упростить процедуру подтверждения страны происхождения продукции компании, в состав которой включены трансформат...
Компания:
Кабельная линия «ITK+IEK» прошла испытания на огнестойкость
02 окт. 2024, 12:30:17
Огнестойкая кабельная линия «ITK+IEK Cabline FR» («Каблайн эф эр») получила сертификат соответствия пожарной безопасности по ГОСТ Р 53316-2021. Это позволяет использовать решение в системах противопожарной защиты. В ходе испытаний проверялось, как долго кабельная линия сохраняет работоспособность под воздействием пламени. Согласно станд...
ЭЛКА-Кабель приняла участие в Региональном инновационном форуме Южно-Уральской железной дороги
02 окт. 2024, 12:15:08
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Сотрудник КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечен благодарностью Департамента промышленности и торговли Орловской области
02 окт. 2024, 11:30:08
Сотрудник Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Алексей Деменков отмечен благодарностью Департамента промышленности и торговли Орловской области. Также он получил подарки с фирменной символикой Завода от генерального директора Сергея Кутенева. Алексей – студент четвертого курса Орловского техникума путей сообщения им. Лапочкина. Он успешно совмещает работу по индивидуальному граф...
Алюминиевый Вестник: Акцент на дизайн
02 окт. 2024, 11:15:19
Предлагаем Вам ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации. В этом номере: От редакции Новости Алюминиевой Ассоциации Новости алюминиевой отрасли В фокусе Акцент на дизайн От первого лицаЕкатерина Черкес-заде – Промышленный дизайн в России: от подражания к поиску собственной идентичности Актуально Будущее за Москвой Это интересно От Жюля Верна до Loftello Кал...
Компания:
«Сарансккабель» принял участие в молодежном форуме труда «Здесь и сейчас»
02 окт. 2024, 10:15:00
В Саранске прошел молодежный форум труда «Здесь и сейчас», который объединил студентов вузов, техникумов и колледжей, а также представителей работодателей Мордовии. «Сарансккабель» в числе других предприятий и организаций республики представил вакантные места для трудоустройства молодых людей. На завод требуются молодые кадры разных специальностей – от...
Компания:
Группа «Терра-Ток» открыла заседание Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области
02 окт. 2024, 09:15:00
Группа «Терра-Ток» выступила с приветственным словом на открытом заседании Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, проводимого в рамках Всероссийского совещания по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. Электротехническая группа компаний «Терра-Ток» выступила на открытом заседании...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ презентовал кабели в Шанхае и Алматы
01 окт. 2024, 17:00:02
В сентябре предприятие «Спецкабель» стало участником двух промышленных выставок, которые укрепили позиции компании на международной арене и открыли новые горизонты для взаимодействия с зарубежными партнерами. Первая выставка, в которой участвовал «Спецкабель», – China International Industry Fair в Шанхае. «Спецкабель» представил продукцию на коллективно...
Компания:
РУСЭЛ ведет в Санкт-Петербурге монтаж РУНН
01 окт. 2024, 16:30:00
В Санкт-Петербурге сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) монтируют распределительные устройства РУНН для одной из отечественных энергомашиностроительных корпораций. В настоящий момент установлено 8 шкафов постоянного тока и 3 шкафа переменного тока. Ведется сборка металлоконструкций для подвешивания шинопроводов. «Сейчас на объекте проводятся работы п...
РУСАЛ получил сертификат Green Power Aluminium
01 окт. 2024, 15:30:00
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, стал первой международной компанией, прошедшей процедуру сертификации Green Power Aluminium (GPA). Специалисты Китайской ассоциации цветной металлургии (CNIA) во главе с руководителем Центра оценки экологически чистой продукции Ма Цунжэнем посетили и сертифицировали два крупнейших алюминиевых завода компании – Красноярский (КрАЗ) и Бр...
Компания:
IEK GROUP примет участие в Дальневосточном форуме «КамЭлектро»
01 окт. 2024, 15:15:00
4 и 5 октября 2024 года в Петропавловске-Камчатском впервые пройдет Дальневосточный форум «КамЭлектро». IEK GROUP подготовила для гостей выставки разнообразную экспозицию и интересные выступления экспертов. Организаторами Форума выступили компания «ОптЭлектрик» и Торгово-промышленная палата России. В экспозиции IEK GROUP — ре...
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» снова гости – участники Всероссийского семейного совета
01 окт. 2024, 12:45:00
В конце сентября Орел стал площадкой для Всероссийского семейного совета, посвященного развитию и поддержке семейного предпринимательства в России. Его организовала и провела Торгово-промышленная палата РФ. В рамках насыщенной многодневной программы представители самых успешных семейных компаний из 19 регионов страны посетили несколько предприятий, в т.ч. и КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». В со...
Инкаб успешно прошел аудит ПАО «Ростелеком»
01 окт. 2024, 11:30:10
26 сентября на Инкабе была проведена оценка соответствия предприятия Критериям локализации. Оценка Компании предусматривает работу коллегиальной Комиссии из подразделений ПАО «Ростелеком» по балльной системе. Полученная балльная оценка заносится в Реестр Компаний, соответствующих Критериям локализации. Среди Критериев, по которым проводится оценка, наиболее важными с точки зрения по...
Компания:
Современные сухие силовые трансформаторы OptiTrans D от КЭАЗ для эффективной и безопасной передачи электроэнергии в сетях 6–35 кВ
01 окт. 2024, 11:15:10
КЭАЗ продолжает выводить на рынок востребованное и современное оборудование, которое позволит нашим клиентам и партнерам реализовывать различные проекты в сферах тяжелой и лёгкой промышленности, на объектах ЦОД и в строительстве. Ассортимент компании пополнили современные сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией OptiTrans D на номинальное напряжение до 35 кВ и мощностью от 100 до 25 000 кВА....
Модернизированные пластины IEK для листовых лотков и фасонных секций — удобная сборка кабеленесущих систем
01 окт. 2024, 09:16:58
Пластины соединительные IEK для листовых лотков и фасонных секций ESCA применяются для соединения лотков или фасонных секций с лотком при отсутствии телескопического соединения. Монтируются внутри лотка или фасонной секции в распор между основанием и замковой частью. Преимущества соединительных пластин IEK для листовых лотков и фасонных секций ESCA Повышенная...
КРУЭ OptiRing: малогабаритные распределительные устройства для вторичного распределения электроэнергии от КЭАЗ
30 сент. 2024, 17:15:00
КЭАЗ смещает фокус с выпуска компонентов на разработку готовых решений. В номенклатуре компании появились комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) OptiRing на номинальное напряжение 6-20 кВ. Малогабаритные КРУЭ представляют собой моноблок, все первичные токоведущие части которого находятся в герметичном корпусе, который, в свою очередь, запаян и заполнен элегазом в...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ
30 сент. 2024, 16:30:02
ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ» - московский производитель кабельной продукции под торговой маркой КАБЭЛЕКТРОСНАБ привлек внимание специалистов EL-Комитета НОПСМ еще в 2022 году. Тогда в рамках проведения мониторинга качества кабельной продукции в ЮФО был установлен факт несоответствия требованиям ГОСТ 31996-2012 кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 данного производителя (отклонения от нормы достигали...
Сотрудник Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил Почетную грамоту Орловского Областного совета народных депутатов
30 сент. 2024, 11:15:00
В преддверии Дня машиностроителя сотрудник Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Дмитрий Седачев получил Почетную грамоту Орловского Областного совета народных депутатов. Награду за добросовестный и многолетний труд ему вручили председатель облсовета Леонид Музалевский и губернатор Андрей Клычков. Дмитрий трудится на Заводе более семи лет, пройдя путь от плавильщика до начальника...
Павел Чивкин на форуме «Управление бизнесом в России 2024»
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«Москабельмет» вовсю погружается в новый сезон бизнес-мероприятий. Недавно заместитель генерального директора Павел Чивкин выступил перед деловым сообществом в рамках круглого стола: рассказал о двух этапах участия предприятия в нацпроекте «Повышение производительности труда» и представил внедренную на производстве кайдзен-систему. Форум «Управление бизнесом...