«Камский кабель» подтвердил соответствие продукции требованиям АЭС

Предлагаем Вам ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации. В этом номере: От редакции Новости Алюминиевой Ассоциации Новости алюминиевой отрасли В фокусе Акцент на дизайн От первого лицаЕкатерина Черкес-заде – Промышленный дизайн в России: от подражания к поиску собственной идентичности Актуально Будущее за Москвой Это интересно От Жюля Верна до Loftello Кал...