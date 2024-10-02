Количество зарядных станций для электромобилей в России превысило 7000 единиц

50 минут назад
79
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
РЭА Минэнерго России
Авторы и источники / Правообладателям

Интерактивная карта электрозаправочной инфраструктуры по всем регионам страны опубликована на официальном сайте Российского энергетического агентства Минэнерго России.

При ее подготовке была аккумулирована информация о количестве и расположении электрозаправочных станций (ЭЗС) в субъектах Российской Федерации от всех поставщиков электрической энергии. По состоянию на 2024 год, общее количество публичных зарядных станций для электромобилей в России составляет 7410 единиц, что в 1,9 раза больше чем годом ранее. При этом на Центральный федеральный округ приходится почти половина всех электрозаправок страны.

К регионам с широкой сетью ЭЗС относятся Москва (более 1000 станций), Московская область (порядка 800 станций), Сахалинская область (почти 500 станций) и Санкт-Петербург (более 460 станций). По количеству быстрых зарядных станций лидируют Московская область (222 объекта), Республика Татарстан (187 объектов), Краснодарский край и Москва (по 169 станций). При этом наибольшая плотность зарядных станций на квадратный километр зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Подмосковье.

С помощью карты можно найти ближайшую электрозаправку или уточнить их наличие при планировании путешествия на электромобиле. Для удобства пользователей при нажатии на геометку станции приводится дополнительная информация о типе и мощности коннекторов, а также типе зарядки: быстром или медленном.

«Специалисты Агентства провели кропотливую работу по сбору и актуализации сведений об электрозаправочной инфраструктуре России с их привязкой к интерактивной карте. Обобщенная на карте ЭЗС РЭА Минэнерго России информация будет полезна не только владельцам электромобилей, но и операторам электрозаправочных станций для принятия решений о дальнейшем развитии инфраструктуры», – отметил генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

Он добавил, что сведения будут регулярно обновляться. В 2024 году 65 субъектов Российской Федерации принимают участие в реализации федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль», запланирован ввод более 1300 ЭЗС.

Найти новые точки подключения электрокара и ознакомиться с картой можно по ссылке.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
НПП «Эталон» представило разработку для настройки и проверки пирометров
30 сент. 2024, 12:45:05
НПП «Эталон», входящее в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех, представило новый прибор для настройки, поверки и калибровки бесконтактных измерителей температуры (пирометров). Аппарат должен заменить иностранные аналоги в центрах стандартизации и метрологии, в частности в нефтегазовой отрасли. Пирометры имеют важное значение для контроля тем...
«Росэлектроника» испытывает суперстойкие датчики «Вулкан» для атомных станций
27 сент. 2024, 10:30:16
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех проводит испытания новых герконовых датчиков «Вулкан» для систем автоматики и сигнализации атомных электростанций. Приборы предназначены для использования в паропроводах высокого давления. Изделия рассчитаны на несколько миллиардов срабатываний, выдерживают сильные удары, землетрясения, высокие температуры и способны работать бе...
Логистика и двигатели: какие инновационные решения представляют столичные производители гражданских дронов
25 сент. 2024, 14:45:23
Московские производители гражданских дронов и беспилотников разработали полностью отечественные двигатели и инновационные решения с искусственным интеллектом для складских помещений. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Развитие беспилотного авиастроения – одна из ключевых задач промышлен...
Стартовал промышленный выпуск электромобиля LADA e-Largus
25 сент. 2024, 14:30:09
25 сентября 2024 года на производственной площадке LADA Ижевск стартовал промышленный выпуск электромобиля LADA e-Largus. Мероприятие состоялось в присутствии Президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. LADA e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что семейство э...
«Росэлектроника» представляет разработки для критической инфраструктуры на форуме «Микроэлектроника 2024»
23 сент. 2024, 18:00:05
ИНЭУМ им. И.С. Брука (в составе Концерна «Автоматика» входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) представляет на форуме «Микроэлектроника 2024» программируемые логические контроллеры и одноплатный компьютер на базе процессоров «Эльбрус». Изделия предназначены для применения в различных отраслях промышленности, в том числе, на объектах кр...
Об использовании вторичной меди в кабельно-проводниковой продукции
23 сент. 2024, 16:00:02
Медь – металл, хорошо поддающийся вторичной переработке. Кроме того, цены на медь сейчас довольно высоки. Казалось бы, почему не использовать вторичную медь для изготовления токопроводящих жил? Собственно, некоторые производители так и поступают, но результат не радует специалистов. Давайте разберемся, почему вторичная медь как материал для проводов оказывается значительно хуже первичной, и...
Ростех создал прибор для мониторинга температур в вечной мерзлоте
23 сент. 2024, 14:00:00
НПП «Эталон», входящее в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех, создало уникальную систему геотехнического мониторинга температуры на промышленных объектах в условиях сурового климата. Разработка, в частности, предназначена для выявления потенциально аварийных ситуаций в районах вечной мерзлоты. Система позволяет в режиме реального времени из...
«Росэлектроника» начала поставки импортозамещающих маркировочных огней для ЛЭП на аэродромах
23 сент. 2024, 13:30:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первые маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия заменили аналогичные лампы иностранного производства, они превосходят за...
Новинка от КЭАЗ – решение для автоматизации и мониторинга OptiSmart
23 сент. 2024, 12:00:00
КЭАЗ смещает фокус с производства изделий на создание комплексных решений для различных индустрий. Расширение коснулось продуктового портфеля для Автоматизации, так, теперь для заказа доступно полноценное решение для автоматизации и мониторинга OptiSmart.  Это комплексное программно-аппаратное решение открывает новые горизонты в области управления и контроля различными объектами и системами....
Компания:
КЭАЗ
В МЭИ разработали конструкцию камеры сгорания энергоустановки с нулевыми выбросами
16 сент. 2024, 12:18:18
Специалисты НИУ «МЭИ» разработали конструкцию кислородно-топливной камеры сгорания для углеродно-нейтральных энергетических установок, работающих на органическом топливе. Главным отличием инновационной разработки является организация сжигания природного газа в смеси кислорода и углекислого газа. «Снижение выбросов вредных веществ при производстве электроэнергии...
В Ростовской области запустят производство продукции из высокопрочных пластиков
13 сент. 2024, 12:00:12
В сентябре 2024 года научно-производственная компания «Элмика» начнёт выпускать изделия из высокотемпературных полимеров методом литья под давлением. Новый производственный участок будет организован на предприятии компании в Аксайском районе. Одновременно НПК «Элмика» реализует в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Ростовская» проект со...
Ростех поставил МЧС новую партию вездеходов для Арктики
13 сент. 2024, 11:00:00
Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил МЧС России новую партию вездеходов ТМ-140. Машины будут работать в арктическом комплексном центре Архангельской области и Чукотском автономном округе.  Главная особенность ТМ-140 — высокая проходимость. Вездеход может передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и&n...
Ростех начал поставки импортозамещенной аппаратуры для мобильных электролабораторий
12 сент. 2024, 10:15:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первую партию измерителей параметров трансформаторных подстанций для мобильных электротехнических лабораторий. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах. Новые измерители заменят ранее исп...
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи «Гроза»
11 сент. 2024, 09:45:13
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза» с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить связь в радиусе 210 км в труднодоступных районах и поддерживает скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с. В станции «Гроза» используется технология, основанная на отражении с...
В двух тоннелях на трассе А-148 в Сочи применили новый тип дорожной разметки
10 сент. 2024, 17:45:21
В Сочи (Краснодарский край) в двух тоннелях на федеральной трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» нанесли новый тип дорожной разметки, которая позволяет водителям визуально контролировать расстояние до впереди движущегося автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье». В тоннеле № 3 на участке трассы с 6-го по 7-й км и № 4 на отрезке с 7-го по 8-й...
«Росэлектроника» начала поставки импортозамещенных ИК-фильтров для работы в экстремальных условиях
06 сент. 2024, 16:30:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров и аппаратуры видеонаблюдения,  а также систем контроля уровня кислорода и опасных газов в помещениях. Изделия позволяют оборудованию работать в сумерках, темноте, тумане, при задымлении и способны заменить зарубежные аналоги шведских, американских и английских про...
«Росатом» рассказал, как применение аддитивных технологий позволяет найти решения уникальных задач машиностроительной отрасли
05 сент. 2024, 15:00:00
Заместитель генерального директора по науке бизнес-направления «Аддитивные технологии» Сергей Тепаев выступил на конференции «Специализированное оборудование для современных технологических процессов», которую традиционно проводит АО «Электромеханика» в Ржеве.Мероприятие ежегодно собирает представителей ведущих отечественных машиностроительных предприятий &ndash...
РУСАЛ начал поставки огнеупорного бетона собственной разработки
04 сент. 2024, 13:15:13
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал поставки огнеупорного бетона собственной разработки. Этот продукт используется заводами РУСАЛа при производстве кремния, он снижает зависимость отечественной металлургии от импортных материалов. Входящий в компанию РУСАЛ Бокситогорский глиноземный завод (БГЗ, Ленинградская область) начал производство и поставку на собственные завод...
Компания:
РУСАЛ
На Беловской ГРЭС тестируют новую систему очистки конденсатора турбины
03 сент. 2024, 11:15:20
На Беловской ГРЭС в опытную эксплуатацию введена система шариковой очистки конденсатора турбины №1. Это позволит повысить экономичность и надежность работы первого энергоблока. Конденсатор турбины тепловой электростанции — это устройство, предназначенное для конденсации отработавшего пара в турбине при низком давлении (вакууме). Конденсация пара происходит при соприкосновении его с поверх...
Группа РОСНАНО представила на выставке «Технопром-2024» новейшие роботы для инспекции и ремонта трубопроводов
03 сент. 2024, 10:30:01
Движущиеся роботизированные платформы опережают по функционалу существующие решения на рынке по обслуживанию разветвленных трубопроводов атомной нефте- и газовой отрасли. Устройства позволяют, не извлекая из-под земли или воды трубы для инспекции и ремонта, обрабатывать сварные швы изнутри и производить ультразвуковое обследование трубопроводов для предотвраще...