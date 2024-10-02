Количество зарядных станций для электромобилей в России превысило 7000 единиц

Интерактивная карта электрозаправочной инфраструктуры по всем регионам страны опубликована на официальном сайте Российского энергетического агентства Минэнерго России.

При ее подготовке была аккумулирована информация о количестве и расположении электрозаправочных станций (ЭЗС) в субъектах Российской Федерации от всех поставщиков электрической энергии. По состоянию на 2024 год, общее количество публичных зарядных станций для электромобилей в России составляет 7410 единиц, что в 1,9 раза больше чем годом ранее. При этом на Центральный федеральный округ приходится почти половина всех электрозаправок страны.

К регионам с широкой сетью ЭЗС относятся Москва (более 1000 станций), Московская область (порядка 800 станций), Сахалинская область (почти 500 станций) и Санкт-Петербург (более 460 станций). По количеству быстрых зарядных станций лидируют Московская область (222 объекта), Республика Татарстан (187 объектов), Краснодарский край и Москва (по 169 станций). При этом наибольшая плотность зарядных станций на квадратный километр зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Подмосковье.

С помощью карты можно найти ближайшую электрозаправку или уточнить их наличие при планировании путешествия на электромобиле. Для удобства пользователей при нажатии на геометку станции приводится дополнительная информация о типе и мощности коннекторов, а также типе зарядки: быстром или медленном.

«Специалисты Агентства провели кропотливую работу по сбору и актуализации сведений об электрозаправочной инфраструктуре России с их привязкой к интерактивной карте. Обобщенная на карте ЭЗС РЭА Минэнерго России информация будет полезна не только владельцам электромобилей, но и операторам электрозаправочных станций для принятия решений о дальнейшем развитии инфраструктуры», – отметил генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

Он добавил, что сведения будут регулярно обновляться. В 2024 году 65 субъектов Российской Федерации принимают участие в реализации федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль», запланирован ввод более 1300 ЭЗС.

Найти новые точки подключения электрокара и ознакомиться с картой можно по ссылке.