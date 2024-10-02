На Сахалине запустили первую очередь нефтегазового индустриального парка

2 октября, в день открытия Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», в Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию первую очередь нефтегазового индустриального парка.

Проект индустриального парка реализуется Корпорацией развития Сахалинской области на территории опережающего развития «Сахалин». После полного ввода объекта на территории парка разместятся офисы, лаборатории, производственные базы и склады 18 компаний-резидентов. Резиденты будут предоставлять комплексные услуги для нефтегазовых операторов, включая ремонт трубопроводов без остановки технологических процессов, восстановление газовых турбин, электродвигателей и генераторов, подводное обслуживание объектов и транспортировку негабаритных грузов. Резиденты смогут арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым для организации работ, а также воспользоваться льготами.

В торжественной церемонии запуска объекта принял участие губернатор региона Валерий Лимаренко.

- Три года назад мы пришли к выводу, что Сахалину необходима локализация нефтесервисов, и дали старт этому проекту. Сейчас понимаем, что это решение было своевременным и оправданным. От нас ушли иностранные компании, но их полностью заместили российские предприятия. Сегодня они успешно выполняют всю работу по обслуживанию шельфовых проектов. Эти компании будут работать здесь, на территории индустриального парка. Индустриальный парк важен не только для развития нефтегазовой отрасли, но и для всего региона в целом. Здесь будут отрабатываться уникальные технологии, которые можно применять в других сферах. Появятся новые рабочие места. Их займут высококвалифицированные специалисты – сахалинцы и курильчане, - обратился к участникам церемонии Валерий Лимаренко.

Строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка началось в 2022 году. На сегодняшний день на объекте подготовлена инженерная инфраструктура и завершено строительство трех офисных комплексов, предназначенных для работы инженерного состава.

- Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк создается на территории опережающего развития «Сахалин». В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестиционному проекту компании «СахНИП» предоставлен земельный участок, доступны нулевые налоги на имущество и прибыль первые пять лет, снижены до 7,6 % страховые взносы. Меры господдержки эффективно помогают привлекать резидентов на площадки нефтегазового парка, развиваться уверенными темпами проекту в целом, обеспечивать своевременное и качественное импортозамещение ремонтного и сервисного обслуживания островных нефтегазовых проектов, - сказала директор ООО «КРДВ Сахалин и Курилы» Мария Гришинкова.

- Сегодня на территории парка 12 резидентов строят собственные производственные помещения. На этой площадке отечественные компании займутся оказанием сервисных услуг нефтегазовым компаниям. В частности, развернуто обслуживание различных узлов и агрегатов. Считаю, это важный и перспективный проект. Правительство региона продолжит поддерживать компании, которые будут создавать на нашей территории новые рабочие места, способствовать развитию важной отрасли экономики, создавать дополнительные источники средств для пополнения островного бюджета, — отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Во время церемонии открытия оператор крупнейшего нефтегазового проекта «Сахалин 2» - компания «Сахалинская энергия» - заявил о намерении арендовать помещения парка и разместить в них персонал производственного и технического директоратов. Символический меморандум был подписан генеральным директором предприятия Романом Дашковым и гендиректором Корпорации развития Сахалинской области Андреем Медведевым.

- Мы планируем консолидировать на территории парка основной производственно-технический актив. Здесь будет создана индустриальная площадка для поддержания производства компании на надежном устойчивом уровне. Хочу поблагодарить губернатора Валерия Лимаренко за слаженную командную работу. Мы готовы взять обязательства за дальнейшее технологическое развитие парка. Впереди много вызовов, тем не менее наши специалисты к ним готовы, - сказал генеральный директор компании «Сахалинская энергия» Роман Дашков.

К концу 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию четырех первых объектов действующих резидентов — ООО «МеталлСервисНефтегаз», ООО «Сахалин Турбина Сервис», ООО «ВМС Инжиниринг», ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес Логистика». В рамках второй очереди парка сформировано 13 земельных участков с точками подключения к инженерной инфраструктуре, дорогами и благоустройством для реализации резидентами собственных инвестиционных проектов.