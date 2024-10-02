На Сахалине запустили первую очередь нефтегазового индустриального парка

02 окт. 2024, 13:30:09
526
Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
Минвостокразвития
Авторы и источники / Правообладателям

2 октября, в день открытия Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», в Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию первую очередь нефтегазового индустриального парка.

Проект индустриального парка реализуется Корпорацией развития Сахалинской области на территории опережающего развития «Сахалин». После полного ввода объекта на территории парка разместятся офисы, лаборатории, производственные базы и склады 18 компаний-резидентов. Резиденты будут предоставлять комплексные услуги для нефтегазовых операторов, включая ремонт трубопроводов без остановки технологических процессов, восстановление газовых турбин, электродвигателей и генераторов, подводное обслуживание объектов и транспортировку негабаритных грузов. Резиденты смогут арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым для организации работ, а также воспользоваться льготами.

В торжественной церемонии запуска объекта принял участие губернатор региона Валерий Лимаренко.

- Три года назад мы пришли к выводу, что Сахалину необходима локализация нефтесервисов, и дали старт этому проекту. Сейчас понимаем, что это решение было своевременным и оправданным. От нас ушли иностранные компании, но их полностью заместили российские предприятия. Сегодня они успешно выполняют всю работу по обслуживанию шельфовых проектов. Эти компании будут работать здесь, на территории индустриального парка. Индустриальный парк важен не только для развития нефтегазовой отрасли, но и для всего региона в целом. Здесь будут отрабатываться уникальные технологии, которые можно применять в других сферах. Появятся новые рабочие места. Их займут высококвалифицированные специалисты – сахалинцы и курильчане, - обратился к участникам церемонии Валерий Лимаренко.  

Строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка началось в 2022 году. На сегодняшний день на объекте подготовлена инженерная инфраструктура и завершено строительство трех офисных комплексов, предназначенных для работы инженерного состава.

- Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк создается на территории опережающего развития «Сахалин». В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестиционному проекту компании «СахНИП» предоставлен земельный участок, доступны нулевые налоги на имущество и прибыль первые пять лет, снижены до 7,6 % страховые взносы. Меры господдержки эффективно помогают привлекать резидентов на площадки нефтегазового парка, развиваться уверенными темпами проекту в целом, обеспечивать своевременное и качественное импортозамещение ремонтного и сервисного обслуживания островных нефтегазовых проектов, - сказала директор ООО «КРДВ Сахалин и Курилы» Мария Гришинкова.

- Сегодня на территории парка 12 резидентов строят собственные производственные помещения. На этой площадке отечественные компании займутся оказанием сервисных услуг нефтегазовым компаниям. В частности, развернуто обслуживание различных узлов и агрегатов.  Считаю, это важный и перспективный проект. Правительство региона продолжит поддерживать компании, которые будут создавать на нашей территории новые рабочие места, способствовать развитию важной отрасли экономики, создавать дополнительные источники средств для пополнения островного бюджета, — отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Во время церемонии открытия оператор крупнейшего нефтегазового проекта «Сахалин 2» - компания «Сахалинская энергия» - заявил о намерении арендовать помещения парка и разместить в них персонал производственного и технического директоратов. Символический меморандум был подписан генеральным директором предприятия Романом Дашковым и гендиректором Корпорации развития Сахалинской области Андреем Медведевым.

- Мы планируем консолидировать на территории парка основной производственно-технический актив. Здесь будет создана индустриальная площадка для поддержания производства компании на надежном устойчивом уровне. Хочу поблагодарить губернатора Валерия Лимаренко за слаженную командную работу. Мы готовы взять обязательства за дальнейшее технологическое развитие парка. Впереди много вызовов, тем не менее наши специалисты к ним готовы, - сказал генеральный директор компании «Сахалинская энергия» Роман Дашков.

К концу 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию четырех первых объектов действующих резидентов — ООО «МеталлСервисНефтегаз», ООО «Сахалин Турбина Сервис», ООО «ВМС Инжиниринг», ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес Логистика». В рамках второй очереди парка сформировано 13 земельных участков с точками подключения к инженерной инфраструктуре, дорогами и благоустройством для реализации резидентами собственных инвестиционных проектов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
В Канске при поддержке государства появится новое производство
02 окт. 2024, 17:30:19
Канское предприятие «Сибпромизол», входящее в Группу компаний «МаякМеталл», при поддержке регионального Фонда развития промышленности начнёт выпускать минераловатный утеплитель различного размера и плотности. На эти цели региональный фонд развития промышленности предоставил льготный заём в размере 100 млн рублей. Благодаря мерам господдержки компания сможет ввести в эксп...
«Акрон Холдинг» в 2026г введет завод по переработке отходов электроники в Ростовской области
02 окт. 2024, 17:15:19
ГК "Акрон Холдинг" в первой половине 2026 года введет в Ростовской области завод по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования, сообщила пресс-служба "Агентства инвестиционного развития" (АИР) региона. Отмечается, что предприятие мощностью переработки 36 тыс. тонн в год разместится вблизи города Батайска. Строительство завода начнется в 2025 году....
В «Оренбуржье» построят два новых завода
02 окт. 2024, 17:00:14
Пул резидентов особой экономической зоны «Оренбуржье» пополнился двумя новыми производственными проектами. В правительстве Оренбургской области состоялось заседание экспертного совета, на котором рассмотрены новые заявки на получение статуса резидента ОЭЗ «Оренбуржье».  Завод по производству булгура будет располагаться на участке 4 гектара. Площадь самого завода сос...
Инвестор построит общественно-деловой комплекс в районе Хорошево-Мневники
02 окт. 2024, 16:00:00
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город передал московскому застройщику земельный участок в аренду без проведения аукциона. Участок расположен в районе Хорошево-Мневники, недалеко от станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Застройщик планирует возвести здесь общественно-деловой комплекс. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель...
Мощную инфраструктурную поддержку получили действующие и будущие резиденты ТОР «Хабаровск»
02 окт. 2024, 14:45:17
Новых резидентов ТОР ждет обновленная площадка "Парус" в Комсомольске-на-Амуре. Введены в строй внутриплощадочные инженерные сети стоимостью около 780 млн рублей. Мощную инфраструктурную поддержку получили действующие и будущие резиденты "Паруса". - Минвостокразвития РФ в конце сентября выдало разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса внутриплощадочных сетей. Строительст...
В Ульяновской области на мосту через Волгу обновили покрытие
02 окт. 2024, 14:00:09
Президентский мост через Волгу – одно из самых протяженных и красивых мостовых сооружений России на 186-м км автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара. Президентский мост является важной транспортной артерией не только федеральной сети автодорог, но и городской. Он соединяет  центральную часть Ульяновска и Заволжский район. Специалисты от...
Завершено строительство нового разъезда на участке Кичера – Дзелинда Байкало-Амурской магистрали
02 окт. 2024, 13:00:04
На Восточно-Сибирской железной дороге завершены строительно-монтажные работы на Разъезде 1134 км участка Кичера – Дзелинда (Республика Бурятия). Строительство выполнено в рамках второго этапа развития Восточного полигона. Общая протяженность вновь уложенных путей составила 3 километра, установлено 8 стрелочных переводов, 148 металлических опор контактной сети, более 60 км различных кабель...
В создание ОЭЗ «Пермь» в Осенцах будет инвестировано более 4,9 млрд рублей
02 окт. 2024, 10:45:19
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил проект бюджета Пермского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Собственные доходы бюджета в следующем году запланированы в размере 215,6 млрд руб. На 2026 год планируется увеличение доходной части до 223,9 млрд руб., а в 2027 году - до 238,6 млрд руб. Дмитрий Махонин заявил о намерении продолжить работу с федеральными властями и...
Началось строительство магистрали М-32 в Приморском районе Петербурга
01 окт. 2024, 17:15:02
В Петербурге начали устройство буронабивных свай для будущей развязки магистрали М-32. Об этом сообщает Смольный 1 октября. Как говорится в сообщении, саму трассу протяженностью 7,7 км будут строить в 4 этапа, работа будет вестись параллельно. В первый этап (5,2 км) входит участок магистрали и развязка с путепроводом через железную дорогу Сестрорецкого направления и улицу Южную с подк...
На строящейся станции метро «Рублево-Архангельское» началась подготовка к проходке тоннелей
01 окт. 2024, 16:00:00
Шестиметровые щиты пройдут до перспективных станций «Липовая роща» и «Ильинская». На строительной площадке станции «Рублево-Архангельское» одноименной линии метро началось устройство двух монтажно-щитовых камер. Их разместят с обеих сторон будущей платформы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительст...
Первые электрозарядные станции установили в Коми
01 окт. 2024, 15:45:00
В Сыктывкаре установили две электрозарядные станции (ЭЗС), их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми. Станция, которая появилась возле мэрии Сыктывкара, уже работает в тестовом режиме. Вторая ЭЗС ждет выполнения технологического присоединения. Отмечается, что тарифн...
Мост через реку Малый Караман в Саратовской области капитально обновят
01 окт. 2024, 14:30:21
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста через реку Малый Караман в Саратовской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение. Мост протяженностью 237,5 метров расположен на 356-м километре трассы автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Марксовском районе. «Это один из самых загр...
Мегастройки, социалка и праздники. Смольный показал план на 2025 год
01 окт. 2024, 14:00:08
Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников 30 сентября встретился с журналистами и рассказал, на что Петербург будет тратить деньги в ближайшие три года. Через несколько часов проект бюджета опубликовали на сайте комитета финансов. Алексей Корабельников отметил, что в этом году город заканчивает погоню за дефицитом школ и детсадов и с 2025-го начинает строить их уже в плановом режиме &mda...
Георгий Бородулин рассказал о реализации кластерной политики в Томской области
01 окт. 2024, 13:45:13
В областной администрации состоялось заседание совета по вопросам науки и технологического развития, который возглавляет губернатор Томской области Владимир Мазур. В ходе совета участники утвердили проект программы научно-технологического развития региона. Важное место в программе занимает реализация кластерной политики, о которой на заседании доложил глава регионального Департамента инвестицио...
Открыто движение поездов по новому разъезду на БАМе в Хабаровском крае
01 окт. 2024, 13:30:04
Новый Разъезд 3506 км на перегоне Баджал – Джамку в Хабаровском крае после переключения на современную цифровую систему управления готов к приему поездов. Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. В ходе обустройства разъезда переработано 41,2 тыс. куб. м грунта, построено 2,6 км нового пути, уложено...
В Забайкальском крае состоялась торжественная церемония укладки символического «золотого звена», которое соединило западный и восточный БАМ
01 окт. 2024, 12:15:04
1 октября 1984 года на станции Куанда в Забайкальском крае состоялась торжественная церемония укладки символического «золотого звена», которое соединило западный и восточный БАМ. Сегодня, 40 лет спустя, на этом же месте железнодорожные строители снова делают стыковку, только уже второго пути.   С видеообращением к участникам события выступил вице-премьер правительства России...
На строительства Широтной магистрали в 2025 году из бюджета выделят 26 млрд рублей
01 окт. 2024, 10:45:09
На II-IV этап строительства Широтной магистрали скоростного диаметра (ШМСД) в бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год заложат 26 млрд рублей. Концессионное соглашение на реализацию проекта Смольный планирует заключить в ближайшее время, рассказал на встрече с журналистами 30 сентября вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. Финансировать строительство новой магистрали будут из городского и ф...
На «Верфи братьев Нобель» заложили второй российский краболов-живовоз проекта 6135
30 сент. 2024, 16:00:15
Торжественная церемония закладки второго отечественного судна для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 состоялась на «Верфи братьев Нобель» концерна «Калашников» в г. Рыбинске Ярославской области. Заказчик судна — ООО «Восток» (г. Владивосток). Рыбопромысловая компания подписала контракт с верфью на строительст...
Шесть судов за раз: «Окская судоверфь» заложила новую серию краболовов
30 сент. 2024, 15:15:15
30 сентября 2024 года на "Окской судоверфи" (г. Навашино, Нижегородская область) состоялась закладка килей шести краболовных судов проекта ССа 5712LS для группы компаний "Русский краб". Об этом говорится в сообщении группы. Новые суда строятся по итогам второго этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, прошедшего в 2023 году. Краболовы проекта ССа 5712LS пр...
Кавказ.РФ сдал в эксплуатацию высокогорную канатную дорогу «Орбита» на Архызе
30 сент. 2024, 15:00:00
Институт развития Кавказ.РФ завершил техническое тестирование новой канатной дороги гондольного типа «Орбита» на курорте «Архыз». Это один из семи объектов инфраструктуры, введённых в эксплуатацию институтом развития с момента передачи курорта управляющей компании «Горные вершины».   Техническую готовность «Орбиты» в День туризма оценил замест...