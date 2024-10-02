На Угличской и Рыбинской ГЭС заменили ремонтные затворы

На гидроэлектростанциях Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) завершен важный этап реконструкции гидротехнических сооружений — замена ремонтных затворов.

Уникальная операция по замене ремонтных затворов ГЭС проведена впервые с начала эксплуатации гидроэлектростанций. Перед инженерами стояла сложная задача — разработать индивидуальный проект монтажа конструкций для каждой станции с привлечением технического флота и реализовать уникальные технически сложные операции.

В Угличе затворы были доставлены к нижнему бьефу ГЭС, подняты и установлены на постоянные места хранения в здании ГЭС плавкраном КПЛ-351 "Москва".

Затворы для Рыбинской ГЭС доставили в Рыбинск водным транспортом по Волге. С судового хода плавкран снял затворы, выгрузил на воду и при помощи трала конструкции вплавь были доставлены в шекснинский створ к зданию ГЭС. Поскольку над выпускными отверстиями отсасывающих труб здания Рыбинской ГЭС в нижнем бьефе проходят воздушные высоковольтные переходы с трансформаторной площадки на ОРУ, поднять и смонтировать затворы при помощи плавкрана как в Угличе невозможно. Поэтому было принято обратное техническое решение — затворы с воды подвели под катучую лебедку и подняли в штатное положение.

«Успешное завершение монтажа ремонтных затворов было возможно только при грамотной, высокопрофессиональной разработке проекта монтажа и согласованной работе всех участников процесса, специалистов Каскада Верхневолжских ГЭС и подрядных организаций», — отметил Андрей Дережков, директор Каскада Верхневолжских ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 624 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 143 гидротурбины и 144 генератора, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.