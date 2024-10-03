Москва заряжает: какие зарядные станции для электротранспорта выпускают в столице

03 окт. 2024, 17:00:15
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Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
ДИиПП
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Москва – один из лидеров по внедрению «зеленых технологий». Сегодня в городе реализуется ряд экопроектов, в частности, особое внимание уделяется переходу на электротранспорт. Столичные промпредприятия поддерживают это направление и выпускают соответствующие изделия для транспортной инфраструктуры. Так, при поддержке города заводы увеличивают объемы производства зарядных станций. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Московские заводы производят батареи для электротранспорта, инверторы для солнечных электростанций, двигатели на альтернативных источниках энергии, а также зарядные станции. Город, в свою очередь, создает благоприятные условия для развития бизнеса и предоставляет производителям широкий пул мер поддержки: от льготных инвесткредитов до спецстатусов и включения в отраслевые промышленные кластеры. Так, сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» уже работает Московский кластер электромобилестроения, в состав которого входит 62 компании. Кроме того, в рамках офсетного контракта реализуется один из крупнейших проектов – строительство в Красной Пахре самой большой в России гигафабрики по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Производственные мощности столичных предприятий позволяют выпускать зарядные устройства различных модификаций, размеров, назначений. Компании на постоянной основе совершенствуют технологии и внедряют современное программное обеспечение.

Например, столичная компания Rewatt выпускает шесть версий зарядных станций разных размеров и мощностей. Комплектующие -  электроника, блоки управления, корпус, программное обеспечение - разработаны инженерами завода. В начале этого года предприятие  расширило промплощади, что позволит увеличить объемы выпуска. Так, до конца года здесь планируют изготовить порядка 20 тысяч устройств – это почти в 20 раз больше чем в 2023-м.

Столичный завод «Парус электро» разрабатывает и производит электронные устройства и преобразовательную технику. Одно из ключевых направлений деятельности предприятия - выпуск зарядных станций для электромобилей. Сегодня продуктовая линейка компании насчитывает 8 моделей и 37 модификаций ЭЗС.

«По итогам третьего квартала 2024 года компания произвела более 800 быстрых зарядных станций, а до конца года мы планируем выпустить в общей сложности 1,4 тысячи устройств. Также, в сентябре начали выпускать флагманской станции с новым дизайном. Ее облик - занял первое место в национальном конкурсе «Лучший промышленный дизайн», выиграв в номинации «Городской дизайн»», — рассказал директор направления ЭЗС компании «Парус электро» Александр Клоков.

Предприятие «САГА Технологии», специализирующееся на выпуске различной высокотехнологичной техники – банкоматов, терминалов самообслуживания, активно развивается в области электромобилестроения. На заводе производят 11 моделей зарядок, в их числе устройства для одновременной зарядки двух электромобилей, для личного пользования в помещениях, компактные с креплением на стену и многие другие. Станции столичного производства сегодня устанавливаются 11  регионах страны.

«За 8 месяцев этого года компания выпустила более 300 зарядных станций. Их устанавливают, как для личного, так и для коммерческого использования. В этом году мы начали выпуск 4 новых моделей, планируем развитие этого направления и по итогам 2024-го намерены нарастить выпуск в 3 раза по сравнению с предыдущим годом», — подчеркнула коммерческий директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

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