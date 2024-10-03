На Северской ТЭЦ «Росатома» смонтирована новая отечественная турбина

Северским филиалом компании «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») в рамках комплексной модернизации Северской ТЭЦ завершен монтаж первой турбоустановки.

Общий вес комплекта оборудования, включающего генератор и турбину, составляет около 130 тонн. Монтажу предшествовал ряд работ: строительство и приёмка фундамента, который должен выдержать большую нагрузку; подготовка закладных элементов; сборка и пр. Важным этапом стала проверка опорно-упорных подшипников, фиксирующих осевое положение вращающегося ротора турбины по отношению к её неподвижным деталям, и величины зазоров в проточной части турбины. Зазоры, соответствующие заводским данным, обеспечивают правильное прохождение пара в проточной части и, соответственно, максимально возможное КПД турбоагрегата.

Завершающим этапом стало контрольное, а затем – итоговое закрытие цилиндра турбины. Уже завершена подливка бетоном фундаментных плит, после чего будет выполнена сборка соединительной муфты роторов турбины и генератора. Это будет означать, что первый комплект турбоустановки полностью готов к работе.

«Закрытие цилиндра турбины и установка турбогенератора – важный промежуточный итог по модернизации генерирующего оборудования, – отметил директор Северского филиала РИР Сергей Петров. – После окончания регламентных работ по монтажу первого комплекта по такому же алгоритму будет смонтирован второй комплект турбоагрегата. Кроме того, сейчас идут этапы опрессовки отдельных элементов котлоагрегата № 13, затем планируется его пробный розжиг, финальное комплексное опробование и сдача в эксплуатацию к концу этого года».

Всего на станции будет установлено две новых турбины типа ПР-30/35 производства Калужского турбинного завода. Проект также подразумевает изменение тепловой схемы, компактизацию производства и реконструкцию пяти котлоагрегатов второй очереди.

АО «Росатом Инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией «Росатома», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах, от Мурманска до Сахалина.

Северская ТЭЦ – один из крупнейших энергообъектов в Томской области, расположена рядом с Сибирским химическим комбинатом. ТЭЦ была введена поэтапно в 1953–1961 годах. Производит тепло- и электроэнергию для нужд комбината и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 399 МВт, тепловая – 1610,8 Гкал/часа.

Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Этот процесс осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.