В Петербурге построят единый центр производства морских дронов

Объем инвестиций в создание единого центра производства морских дронов на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в Петербурге составит 2,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе КМЗ.

"В 2025 году по гражданским контрактам и в рамках государственного оборонного заказа будет создан производственный комплекс, оборудованный специальным технологическим оборудованием для производства всех систем безэкипажных катеров. Инвестиции в новый единый центр составят 2,7 млрд рублей. Реализация проекта будет проходить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Новое высокотехнологичное оборудование, в которое мы инвестируем, позволит нарастить компетенции и по другим направлениям машиностроения", - сообщили в пресс-службе.

Проект будет представлять собой испытательный комплекс, позволяющий проводить проверку всех систем управления и передачи данных. Там будет крытый бассейн необходимых размеров, позволяющий проводить испытания в любой сезон, новый цех сборки и формовки корпусных изделий, цех по производству энергетических установок и движителей, а также другого оборудования.

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" специализируется на производстве катеров разного назначения, маломерных судов и морских дронов. Также предприятие занимается выпуском дизельного, теплообменного и палубного оборудование, ремонтом и обслуживанием дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов.