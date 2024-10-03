Компании Нацпроектстроя завершают реконструкцию «царского» Керакского тоннеля на Транссибе
В Амурской области «Бамстроймеханизация» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) завершает реконструкцию Керакского тоннеля царской эпохи на Транссибе.
Старый Керакский тоннель построили в 1911 году, он не отвечал современным требованиям по безопасности и был узким местом для пропуска возрастающего потока поездов. На смену ему на перегоне Ковали – Ульручьи Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя возвел новый Керакский тоннель, движение по нему открылось в 2023 году.
Строители укрепили своды и полностью обновили обделку старого тоннеля, чтобы защитить его от проникающих грунтовых вод и образования наледи. Также здесь смонтировали вентиляцию, систему отвода воды, пожарную сигнализацию.
После окончания всех работ тоннель длиной 909 метров будут использовать как эвакуационное и дренажное сооружение. Срок его службы составит порядка 100 лет.