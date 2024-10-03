«Россети Кубань» подготовили к зиме 170 подстанций в адыгейском энергорайоне

03 окт. 2024, 13:45:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Кубань
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Адыгейский филиал «Россети Кубань» по итогам девяти месяцев 2024 года выполнил капитальный ремонт 170 распределительных подстанций уровнем напряжения 10/0,4 кВ. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение населенных пунктов Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея.

Специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт подстанционного оборудования, заменили отработавшие ресурс трансформаторы, выключатели, разъединители, защитные устройства и другие комплектующие, обновили диспетчерские наименования и благоустроили территорию вокруг энергообъектов.

Работы выполнены в рамках ежегодной ремонтной программы энергокомпании и направлены на повышение надежности электроснабжения населенных пунктов в зоне ответственности Адыгейских электрических сетей.

В зоне обслуживания Адыгейского филиала ПАО «Россети Кубань» расположены 2 312 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10(35)/0,4 кВ совокупной мощностью свыше 387 МВА.

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