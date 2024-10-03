«Россети Кубань» подготовили к зиме 170 подстанций в адыгейском энергорайоне
Адыгейский филиал «Россети Кубань» по итогам девяти месяцев 2024 года выполнил капитальный ремонт 170 распределительных подстанций уровнем напряжения 10/0,4 кВ. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение населенных пунктов Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея.
Специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт подстанционного оборудования, заменили отработавшие ресурс трансформаторы, выключатели, разъединители, защитные устройства и другие комплектующие, обновили диспетчерские наименования и благоустроили территорию вокруг энергообъектов.
Работы выполнены в рамках ежегодной ремонтной программы энергокомпании и направлены на повышение надежности электроснабжения населенных пунктов в зоне ответственности Адыгейских электрических сетей.
В зоне обслуживания Адыгейского филиала ПАО «Россети Кубань» расположены 2 312 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10(35)/0,4 кВ совокупной мощностью свыше 387 МВА.