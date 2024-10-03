«Россети Кубань» подготовили к зиме 170 подстанций в адыгейском энергорайоне

АО «Сетевая компания» продолжает развивать зарядную инфраструктуру для электрического автомобильного транспорта в Республике Татарстан. В октябре в тестовом режиме планируется ввести в эксплуатацию 20 новых электрозарядных станций мощностью 150 кВт. Из них 4 станции уже успешно работают на новой платной автодороге М-12 на 629-м и 727-м км в обоих направлениях, которые расположены на те...