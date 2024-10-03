«Россети» готовы объединить усилия с энергетиками Сербии для инновационного развития сетевого комплекса

Министр горной промышленности и энергетики Республики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Белграде обсудили продолжение взаимодействия в энергетической сфере, подготовку квалифицированных кадров для отрасли, возможности для реализации совместных инновационных проектов.

Было отмечено, что энергетика сейчас проходит этап трансформации – появляются новые технологии, меняются запросы потребителей. Актуальными задачами являются обеспечение растущего спроса на электроэнергию, развитие цифровых сервисов.

Андрей Рюмин отметил, что для эффективного решения этих вопросов «Россети» укрепляют собственную научно-техническую базу и развивают отношения с проверенными временем партнерами. Также он рассказал о текущих приоритетах компании и опыте решения масштабных задач – электроснабжении Восточного полигона железных дорог и газопровода «Сила Сибири», присоединении к сети крупной генерации, создании межсистемных транзитов протяженностью порядка 1 тыс. км.

Стороны обсудили работу сетевых комплексов Республики Сербии и Российской Федерации в условиях энергоперехода и изменения энергобаланса в сторону большей доли ВИЭ-генерации.

Особое внимание было уделено вопросам инноваций и технологического развития. В частности, был представлен один из наиболее значимых проектов, который будет введен в работу в ближайшее время – строительство в Санкт-Петербурге самой большой в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока. Эта технология позволяет передавать большую мощность с минимальными потерями.

В завершение был рассмотрен вопрос подготовки высококвалифицированных кадров, который является одной из важнейших задач современной энергетики. У Группы «Россети» есть собственная сеть учебных центров – 30 лицензированных организаций, в которых ежегодно подготовку проходят около 150 тыс. человек. На встрече с Дубравкой Джедович-Ханданович рассматривалась возможность реализации совместных образовательных программ в онлайн и офлайн-форматах с использованием инфраструктуры Группы «Россети».