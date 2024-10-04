Крупнейшая китайская СНЭЭ Togdjog подключена к электрической сети

Китайская Huadian (Haixi) New Energy Co. – дочерняя компания China Huadian Group – успешно завершила подключение к сети крупнейшей в Китае СНЭЭ Togdjog в холодном высокогорном регионе Китая.

СНЭЭ мощностью 270 МВт и энергоемкостью 1 080 МВт*ч расположена в Делингхе, в провинции Цинхай, на высоте более 3 тысяч м над уровнем моря и разделена на восемь зон и 56 модулей, из которых 51 сборный модуль наружной установки на базе литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов с системой жидкостного охлаждения Power Titan, изготовленных и поставленных китайской компанией Sungrow. Остальные модули – экспериментальные на базе проточных цинк-бромных аккумуляторов, их мощность пока не уточняется.

Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию СНЭЭ обеспечит выдачу в сеть около 300 ГВт*ч «чистой» электроэнергии в год.

Информационно-аналитический ресурс World Energy http://www.world-energy.com