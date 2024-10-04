На площадке сооружения энергоблока №7 Ленинградской АЭС завершен первый этап бетонирования фундамента под здание управления

На строительной площадке энергоблока №7 Ленинградской АЭС завершено бетонирование первой из двух захваток фундаментной плиты здания управления — одного из семи объектов, входящих в состав так называемого «ядерного острова». В общей сложности строителям предстоит обустроить фундамент площадью порядка 2570 квадратных метров. Для этого им потребуется почти четыре тысячи кубометров особо прочного бетона.

«Для подвоза бетона мы задействовали 37 миксеров. Укладка бетона происходила при помощи четырех автомобильных бетононасосов с интенсивностью подачи бетонной смеси 100-120 кубических метров в час. Это позволило нам выполнить бетонирование первой захватки менее чем за сутки. Для этого нам потребовалось 2200 кубометров бетона. После армирования и бетонирования второй захватки и набора фундаментной плитой проектной прочности на здании управления начнутся работы по возведению железобетонных стен», — рассказал Константин Худяков, директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

В здании управления не предусмотрена установка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования, а при эксплуатации в нем не будет источников ионизирующего излучения. Тем не менее, к его фундаменту и строительным конструкциям предъявляются такие же жесткие требования, как и к зданию реактора: возводимый объект должен быть сейсмоустойчивым и способным выдерживать самые серьезные внешние нагрузки. Именно поэтому еще до начала бетонирования первой захватки на объекте в течение ста суток проводилось сложнейшее армирование. В итоге строители уложили в фундаментную плиту здания более 700 тонн арматуры. В пересчете на длину это составило 100 километров.

«Здание управления — один из самых важных объектов атомной станции. В нем будут размещены системы контроля, защиты и управления энергоблоком, системы АСУ ТП и два «мозговых центра» - блочный и резервный пункты управления. И именно сейчас, при подготовке фундамента, строители закладывают основы для их надежной и эффективной эксплуатации и для безопасной работы оперативного персонала», — пояснил заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 Евгений Милушкин.

С блочного пункта управления оперативный персонал атомной станции, работая в круглосуточном режиме, будет управлять технологическими процессами на блоке во всех режимах эксплуатации, контролировать состояние его систем, регулировать параметры реактора, турбины и другого основного оборудования, чтобы обеспечить безопасную, надежную и эффективную работу атомной станции. Резервный пункт управления будет востребован для останова и перевода энергоблока в безопасное состояние, а также для осуществления длительного отвода тепла от активной зоны реактора в случае невозможности выполнения этих операций с блочного пункта.



В настоящее время на строительной площадке четвертой очереди Ленинградской атомной станции работы ведутся на 18 объектах. В строительно-монтажных работах задействовано порядка 500 человек.

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.



Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВТч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также новая очередь атомной станции гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек.