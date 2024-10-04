Одобрена проектная документация судна в постройке для скоростного пассажирского катамарана HSC200

Российский морской регистр судоходства (РС) рассмотрел проектную документацию судна в постройке для скоростного пассажирского катамарана проекта HSC200. Об этом сообщает разработчик проекта – компания "Си Тех".



Как отмечают в компании, эксперты РС убедились, что документация соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, в том числе правилам РС и международным конвенциям.

«После рассмотрения документации РС одобрил постройку судна на класс KM ⍟ HSC MHC Passenger-A. Это значит, что судно будет соответствовать высоким стандартам безопасности, надежности и комфорта команды и пассажиров», – добавляют в "Си Тех".

Напомним, строительство катамарана на подводных крыльях проекта HSC200 ведется на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе (входит в группу "Доброфлот") в рамках реализации государственной программы по развитию транспортной системы Приморского края.



Заказчиком выступает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Новое судно будет использоваться для организации регулярных пассажирских перевозок между населенными пунктами Приморья.



Закладка катамарана состоялась 11 мая 2024 года. Спуск судна на воду запланирован на 2025 год.



Пассажирский катамаран проекта HSC200 – справка



Длина – 32,8 м

Ширина – 10,6 м

Осадка – 1,4 м

Водоизмещение – 145 т

Максимальная скорость на тихой воде – 35 узлов

Пассажировместимость – 200 чел.

Численность экипажа – 4 чел.

