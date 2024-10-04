RusCable Live - Они придут без спроса. Маркировка. Проверки. Налоги и другие проблемы. Открытый эфир 04.10.24
Вот работаешь, работаешь. Производишь кабель, отгружаешь, сертифицируешься. Налоги платишь, немного обновляешься. Все идет своим чередом. Так в идеале. А в реальности, что не день, то какие-то изменения в законодательстве, в сертификации, на рынке. То ЦРПТ со своими экспериментами и "Честными знаками", то Росстандарт с возвращением полномочий, то очередные "проверяльщики" хотят от тебя не просто кабель и пожурить в телеграм, а еще заставляют подписывать непонятные бумаги. Почему просто нельзя работать без этой лишней информации. Сколько сил, времени и денег заводы тратят на то, чтобы защититься, откупиться или просто хоть как-то продолжать свое дело — производить кабель. Сегодня в открытом эфире RusCable Live обсудим главные новости за неделю и поговорим на темы, которые беспокоят и интересуют кабельщиков. В открытый эфир каждый сможет подключиться по специальной открытой ссылке.
Ключевые темы:
- ЦРПТ головного мозга. Безудержное желание маркировать каждый метр кабеля. Интервью с инкогнито.
- Почему Ассоциация "Электрокабель" поддерживает инициативы возвращения полномочий Росстандарту. Что за "псевдорегулятор"
- Монополия на "насилие", подорожавшие испытания и черный рынок сертификации
- Глобальные триллионы в энергетику. Материал по итогам РЭН 2024
- Полимерные амбиции НПП "Полипластик" на кабельном рынке. Получится ли навести порядок?
- Законопроект об НДС на вторичную медь — не все так однозначно.
- Спортивные победы кабельщиков, выставка 100+, интервью с НОПСМ,
- Новости, события и мнения на кабельном рынке
Партнер трансляции: УНКОМТЕХ.