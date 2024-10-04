Ученые НИУ «МЭИ» совместно с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» разработали силовой кабель со световым индикатором

3 часа назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
НИУ МЭИ
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В НИУ «МЭИ» совместно с ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» разработан кабель со световой индикацией. Изобретение обеспечивает электробезопасность за счёт быстрого обнаружения кабеля в темноте и визуальной индикации наличия напряжения или тока, отсутствующей у существующих аналогов.

Кабель со световой индикацией предлагает несколько вариантов свечения: при отсутствии напряжения активируется люминофор; при наличии напряжения слой электролюминофора загорается; при отсутствии нагрузки термохромный слой остается о​бычного цвета, а при повышении температуры из-за нагрузки кабель становится красным.

«Световая индикация кабеля значительно снижает вероятность механических повреждений во время открытых работ. Благодаря яркой индикации, рабочие смогут сразу замечать кабель и избегать случайных травм и аварийных ситуаций. Это, в свою очередь, защищает не только людей, но и электрооборудование, исключая риски, связанные с короткими замыканиями и электрическими ударами. Новая разработка способствует повышению общей безопасности на рабочих местах, минимизируя риски и создавая более надежные условия для выполнения электромонтажных работ», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Кабель со световым индикатором обладает облегченной конструкцией. Устройство кабеля включает в себя медную жилу сечением 2,5 кв. мм. и изоляцию из светостабилизированного сшитого полиэтилена, способного работать при широком диапазоне напряжения 6—10 кВ.

За счет небольших потерь напряжения даже при высокой термической нагрузке возможно применение кабеля длинной до 45 км. Такая длина кабеля является достаточной для обеспечения электроснабжения удаленных потребителей. Изоляция кабеля марки EXPERt class МИП допускает его применение на открытом воздухе и по поверхности грунта при различных уровнях влажности.

Силовой кабель со световым индикатором разработан под руководством профессора кафедры электроэнергетических систем НИУ «МЭИ» Дмитрия Удинцева.

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