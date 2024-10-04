В Иркутской области построят автомобильную дорогу

Строительство автомобильной дороги Подъезд к улице Дальняя проведут в с. Максимовщина Иркутского района, сообщает RosTender.info.

Администрация Максимовского муниципального образования - Администрация сельского поселения принимает заявки на участие в тендере до 23 октября. Начальная цена контракта составляет 238 млн рублей из средств областного бюджета.

Проектируемый подъезд к ул. Дальняя будет осуществлять основные транспортные и пешеходные связи с центром с. Максимовщина и обеспечивать выход на внешние дороги. Общая протяжённость подъезда составляет 1840 м. Для защиты кромки проезжей части проектом предусмотрено устройство краевых полос обочин шириной 0.5 м с каждой стороны. Общая ширина асфальтобетонного покрытия составляет 8.0 м. Для безопасного и беспрепятственного передвижения пешеходов к зоне жилой застройки предусмотрено устройство тротуара справа по ходу пикетажа, отделенного от проезжей части газоном. Также, проведут мероприятия по устройству наружного освещения и установят 4 автобусных остановки. Окончание работ запланировано на 01 ноября 2025 года.