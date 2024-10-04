В Туве на производстве по добыче медно-порфировых руд будет создано около 3 тыс. новых рабочих мест

Около 3 тыс. новых рабочих мест будет создано на производстве по добыче медно-порфировых руд на Ак-Сугском месторождении в Туве. Об этом ТАСС сообщил глава республики Владислав Ховалыг после совещания по развитию Сибири с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

Ак-Сугское медно-молибденовое месторождение находится в Тоджинском районе Тувы. Оно входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди, которые оцениваются в 5,1 млн тонн. В 2020 году компания "Интергео" получила лицензию на освоение этих недр. В связи с тем, что работы не велись, лицензия была отобрана, до конца года будет проведен конкурс на передачу лицензии другому пользователю.

"Проект по освоению медно-порфирового Ак-Сугского месторождения, на котором будет построен ГОК в Тоджинском районе, имеет стратегическое значение для страны. <…> Объявлены торги, ожидается появление нового инвестора в декабре текущего года (общий объем инвестиций по проекту составит 209,6 млрд рублей). По проекту предполагается создание 3 тыс. рабочих мест", - сообщил Ховалыг.

По словам главы республики, в начале реализации проекта было вложено 27 млрд рублей инвестиций и создано 196 рабочих мест. "Но в связи с недостижением показателей по итогам 2023 года и срывом сроков реализации мероприятий у компании изъята лицензия на осуществление деятельности. Республика ждет и готова работать с наиболее ответственным инвестором", - пояснил Ховалыг.

В сентябре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит 4 млрд рублей на реализацию инвестпроектов по добыче и переработке цветных металлов в Туве. Благодаря федеральному финансированию будут построены воздушные линии электропередачи и другие объекты энергетической инфраструктуры, необходимые для работы горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском месторождении.