«КАДВИ» благодаря ФРП увеличил выпуск не имеющих аналогов в России газотурбинных электростанций в 5 раза

«Калужский двигатель» («КАДВИ») нарастил выпуск не имеющих аналогов в России модульных газотурбинных электростанций номинальной мощностью 100 кВт в 5,6 раза – до 28 единиц в год. Кроме того, компания запустила опытно-промышленное производство новых газотурбинных электростанций номинальной мощностью 800 кВт.

Инвестиции в модернизацию производства составили 537 млн рублей, из которых 412 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития».

Газотурбинная электростанция АГ100СТ400 номинальной мощностью 100 кВт работает на природном газе и предназначена для использования в суровых климатических условиях – при температуре окружающего воздуха от -60°С до +45°С. В основном такие электростанции используются в нефтегазодобыче и энергоснабжении удаленных объектов в условиях Крайнего Севера, а также при энергоснабжении строительных площадок, сельскохозяйственных предприятий, объектов сотовой связи в районах, не имеющих доступа к Единой энергосистеме России.

В настоящий момент иностранные компании-производители микротурбинных установок и модульных электростанций на их основе ушли с российского рынка. Отечественные компании пока не освоили серийное производство таких электростанций – созданы демонстрационные образцы и прототипы.

«Поставки двигательных агрегатов для микротурбинных установок от производителей Европы, США и Японии в настоящий момент находятся под эмбарго. При этом, по нашим оценкам, в ближайшие годы будет необходимо заменять выработавшие ресурс агрегаты на работающих электростанциях – потребности рынка составляют от 30 до 40 подпадающих под модернизацию электростанций ежегодно. Кроме того, микротурбинные электростанции мощностью от 100 до 800 кВт могут использованы как привод других вращающихся механизмов, используемых в химической, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и других отраслях», – рассказал генеральный директор ПАО «Калужский двигатель» Евгений Галынский.

Основные покупатели электростанций мощностью 100, 200 и 800 кВт – российские нефтегазодобывающие и нефтесервисные компании. Опытно-промышленные испытания оборудования электростанций проводили на месторождениях, принадлежащих компаниям «Лукойл-Пермь», «Русвьетпетро» и «Новатэк». Предприятие планирует занять до 60% российского рынка микротурбинных электростанций к 2025 году.

Основной элемент электростанции – электроагрегат с газотурбинным двигателем, который также производят на «КАДВИ». Среди преимуществ двигателя собственной разработки возможность использования разных видов топлива (дизельное, керосин, сжиженный газ, а также природный и попутный газ) и смены вида топлива без остановки работы электростанции; быстрый (около 60 секунд) и надёжный запуск в суровых климатических условиях без предварительного прогрева; низкий расход смазочных масел и отсутствие охлаждающей жидкости; увеличенный межсервисный интервал.

Локализация составляет 100%. Все используемое сырье, материалы и комплектующие – отечественные.