«Россети» обсудили развитие международного сотрудничества с Правительством и ведущей энергокомпанией Сербии

Делегация ПАО «Россети» во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым продолжает рабочий визит в Белград, в ходе которого состоялась серия встреч, посвященных развитию энергетического сотрудничества России и Сербии, возможностям для научно-технического обмена и подготовки высококвалифицированных кадров.

Андрей Рюмин провел переговоры с Премьер-министром Республики Сербии Милошем Вучевичем и Министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович , где рассматривались перспективные направления совместной работы.

Состоялась отдельная встреча с Ненадом Поповичем – Министром Правительства Республики Сербии, отвечающим за международное экономическое взаимодействие. Главной темой стала актуализация заключенного ранее Меморандума о российско-сербском сотрудничестве в области развития инноваций в секторе электроэнергетики. В частности, предложено сфокусировать работу на создании решений для эффективной интеграции ВИЭ, цифровизации клиентских сервисов, внедрении систем искусственного интеллекта.

Также российская сторона ознакомилась с проектами ведущей энергокомпании Сербии – Elektromreza Srbije.

На совместной встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Александром Боцан-Харченко и Торговым представителем РФ Ириной Негребецкой Андрей Рюмин поблагодарил дипломатический корпус за организацию визита делегации Группы «Россети» и содействие в продвижении усилий компании по укреплению международного отраслевого сотрудничества.