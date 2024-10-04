Ростовская область намерена развивать промышленность за счет мер поддержки техно- и промпарков

Ростовская область планирует развивать промышленную инфраструктуру за счет создания условий для работы промышленных парков, технопарков и промышленных кластеров, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

"Для развития индустриальных парков и технопарков в области проводится ряд мероприятий, направленных как на непосредственную работу с инвесторами, так и на формирование законодательной базы, обеспечивающей возможность применения механизмов государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов", - сказал Тимченко.

По его словам, в частности, предусмотрены дополнительные преференции в части предоставления налоговых льгот и упрощения процедуры получения "инженерных" субсидий для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков и промышленных технопарков. Отменен минимальный объем инвестиций 100 млн рублей для участия в конкурсном отборе.

Кроме того, расширяется перечень получателей таких преференций. Так, в прошлом году введена новая категория - технопарки в сфере высоких технологий.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" правительство Ростовской области подписало два соглашения о сотрудничестве в ходе реализации проектов по созданию индустриальных парков и технопарков на сумму более 6 млрд рублей (развитие промышленного технопарка ООО "ЮМН Групп", строительство индустриального (промышленного) парка "Мишкино" ООО "ЮМН "Групп").

Также было подписано соглашение между правительством области и управляющей компанией Новочеркасского индустриального парка по реализации инвестиционной программы по развитию уже действующего Новочеркасского индустриального парка.

"Этот парк включен в реестр Минпромторга РФ. Сейчас на площадке осуществляют деятельность более 60 организаций, из них 23 - промышленные предприятия. Резидентами уже создано порядка 700 новых рабочих мест", - пояснил Тимченко.

Он добавил, что в 2024 гожу на базе индустриального парка создана особая экономическая зона, что позволит дополнительно ее резидентам воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. Первые две промышленные организации (ООО "Бонум Траст" и ООО "Бонум Танкерс") уже стали резидентами ОЭЗ. Работа в данном направлении продолжается, резюмировал Тимченко.

Читайте полностью: https://www.interfax-russia.ru/index.php/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-namerena-razvivat-promyshlennost-za-schet-mer-podderzhki-tehno-i-promparkov