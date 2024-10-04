Ростовская область намерена развивать промышленность за счет мер поддержки техно- и промпарков

04 окт. 2024, 16:30:16
345
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Ростовская область планирует развивать промышленную инфраструктуру за счет создания условий для работы промышленных парков, технопарков и промышленных кластеров, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

"Для развития индустриальных парков и технопарков в области проводится ряд мероприятий, направленных как на непосредственную работу с инвесторами, так и на формирование законодательной базы, обеспечивающей возможность применения механизмов государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов", - сказал Тимченко.

По его словам, в частности, предусмотрены дополнительные преференции в части предоставления налоговых льгот и упрощения процедуры получения "инженерных" субсидий для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков и промышленных технопарков. Отменен минимальный объем инвестиций 100 млн рублей для участия в конкурсном отборе.

Кроме того, расширяется перечень получателей таких преференций. Так, в прошлом году введена новая категория - технопарки в сфере высоких технологий.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" правительство Ростовской области подписало два соглашения о сотрудничестве в ходе реализации проектов по созданию индустриальных парков и технопарков на сумму более 6 млрд рублей (развитие промышленного технопарка ООО "ЮМН Групп", строительство индустриального (промышленного) парка "Мишкино" ООО "ЮМН "Групп").

Также было подписано соглашение между правительством области и управляющей компанией Новочеркасского индустриального парка по реализации инвестиционной программы по развитию уже действующего Новочеркасского индустриального парка.

"Этот парк включен в реестр Минпромторга РФ. Сейчас на площадке осуществляют деятельность более 60 организаций, из них 23 - промышленные предприятия. Резидентами уже создано порядка 700 новых рабочих мест", - пояснил Тимченко.

Он добавил, что в 2024 гожу на базе индустриального парка создана особая экономическая зона, что позволит дополнительно ее резидентам воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. Первые две промышленные организации (ООО "Бонум Траст" и ООО "Бонум Танкерс") уже стали резидентами ОЭЗ. Работа в данном направлении продолжается, резюмировал Тимченко.

Читайте полностью: https://www.interfax-russia.ru/index.php/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-namerena-razvivat-promyshlennost-za-schet-mer-podderzhki-tehno-i-promparkov

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
Изменилась тройка застройщиков-лидеров по текущему строительству жилья в РФ
04 окт. 2024, 18:00:03
Тройка российских застройщиков, лидирующих по текущему строительству, претерпела изменения, данные на 1 октября 2024 года опубликовал портал ЕРЗ.РФ. "Топ застройщиков РФ по текущему строительству возглавила ГК "Самолет", которая сохранила первое место в ранжировании. (…) Второе место по-прежнему занимает застройщик ПИК, (…) замыкает тройку лидеров ГК ФСК. (&hellip...
«КАДВИ» благодаря ФРП увеличил выпуск не имеющих аналогов в России газотурбинных электростанций в 5 раза
04 окт. 2024, 17:45:03
«Калужский двигатель» («КАДВИ») нарастил выпуск не имеющих аналогов в России модульных газотурбинных электростанций номинальной мощностью 100 кВт в 5,6 раза – до 28 единиц в год. Кроме того, компания запустила опытно-промышленное производство новых газотурбинных электростанций номинальной мощностью 800 кВт. Инвестиции в модернизацию производства составили 537 млн р...
Научно-технический центр «Невская дельта» на базе СПбГУ получит финансирование в 60 млрд рублей
04 окт. 2024, 17:30:18
Объем финансирования будущего научно-технического центра «Невская дельта» на базе нового университетского городка СПбГУ в Пушкинском районе оценивают в 60 миллиардов рублей — сообщили в Смольном 3 октября. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о его создании. Соглашение о намерениях построить и оборудовать технологическую долину «Нев...
Более 1,5 млрд рублей инвестируют в новый завод по производству лазерных станков в Подмосковье
04 окт. 2024, 16:15:16
Соответствующее трёхстороннее соглашение подписали на площадке Международного форума ОЭЗ-2024 Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания «Лидермаш Станки» и Особая экономическая зона «Дубна». Подпись под документом поставили заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екате...
Одобрена проектная документация судна в постройке для скоростного пассажирского катамарана HSC200
04 окт. 2024, 15:45:15
Российский морской регистр судоходства (РС) рассмотрел проектную документацию судна в постройке для скоростного пассажирского катамарана проекта HSC200. Об этом сообщает разработчик проекта – компания "Си Тех". Как отмечают в компании, эксперты РС убедились, что документация соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, в том числе правилам РС и международным конвенци...
В Туве на производстве по добыче медно-порфировых руд будет создано около 3 тыс. новых рабочих мест
04 окт. 2024, 12:15:20
Около 3 тыс. новых рабочих мест будет создано на производстве по добыче медно-порфировых руд на Ак-Сугском месторождении в Туве. Об этом ТАСС сообщил глава республики Владислав Ховалыг после совещания по развитию Сибири с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. Ак-Сугское медно-молибденовое месторождение находится в Тоджинском районе Тувы. Оно входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди...
В Петербурге построят единый центр производства морских дронов
03 окт. 2024, 17:45:00
Объем инвестиций в создание единого центра производства морских дронов на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в Петербурге составит 2,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе КМЗ. "В 2025 году по гражданским контрактам и в рамках государственного оборонного заказа будет создан производственный комплекс, оборудованный специальным...
Правительство выделило 1 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции
03 окт. 2024, 15:15:15
Правительство продолжает системную поддержку выпуска приоритетной промышленной продукции. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для производства востребованной предприятиями продукции будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. фонда кабмина и позволят поддержать не&nb...
Компании Нацпроектстроя завершают реконструкцию «царского» Керакского тоннеля на Транссибе
03 окт. 2024, 13:30:00
В Амурской области «Бамстроймеханизация» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) завершает реконструкцию Керакского тоннеля царской эпохи на Транссибе.  Старый Керакский тоннель построили в 1911 году, он не отвечал современным требованиям по безопасности и был узким местом для пропуска возрастающего потока поездов. На смену ему на перегоне Ковали – Ульручь...
На трассе М-2 «Крым» в Тульской области отремонтируют путепровод
03 окт. 2024, 13:15:00
Капитальный ремонт путепровода пройдет на пересечении с автомобильной дорогой «Южный подход к г. Щекино» на км 216+238 автомобильной дороги М-2 «Крым». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Путепроводная развязка расположена в границах Огаревского муниципального образования в Щекинском районе Тульской области. «Участок федеральной т...
В РФ заработает полностью локализованный завод по выпуску нержавеющего проката
03 окт. 2024, 11:45:00
Русская нержавеющая компания (РНК) запустит цех по выпуску холодного проката в IV квартале 2025 года, а в 2027 году в России появится полностью локализованное производство полного цикла по выпуску нержавеющего проката. Об этом в ходе Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина" заместитель генерального директора по коммерции РНК Андрей Пушкарев. "Цех холодного...
«Электропроф» запустит в Новгородской ОЭЗ производство конструкций из гнутого и плоского стекла для фасадов за 9 млрд рублей
03 окт. 2024, 11:00:00
Завод петербургской компании будет производить в том числе и архитектурные стеклопакеты сложных форм. Помимо собственных средств, инвестор намерен привлечь льготное финансирование.  Изначально компания «Электропроф» планировала построить новый завод в ОЭЗ «Санкт-Петербург», рассказал изданию «Новый проспект» представитель компании Алексей Копалин. ...
Правительство расширило границы территории опережающего развития «Бурятия»
03 окт. 2024, 09:30:04
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» будут расширены для запуска нового инвестиционного проекта, предполагающего освоение Окино-Ключевского буроугольного месторождения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Уголь этого месторождения необходим для работы Гусиноозёрской ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией потребителе...
В Канске при поддержке государства появится новое производство
02 окт. 2024, 17:30:19
Канское предприятие «Сибпромизол», входящее в Группу компаний «МаякМеталл», при поддержке регионального Фонда развития промышленности начнёт выпускать минераловатный утеплитель различного размера и плотности. На эти цели региональный фонд развития промышленности предоставил льготный заём в размере 100 млн рублей. Благодаря мерам господдержки компания сможет ввести в эксп...
«Акрон Холдинг» в 2026г введет завод по переработке отходов электроники в Ростовской области
02 окт. 2024, 17:15:19
ГК "Акрон Холдинг" в первой половине 2026 года введет в Ростовской области завод по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования, сообщила пресс-служба "Агентства инвестиционного развития" (АИР) региона. Отмечается, что предприятие мощностью переработки 36 тыс. тонн в год разместится вблизи города Батайска. Строительство завода начнется в 2025 году....
В «Оренбуржье» построят два новых завода
02 окт. 2024, 17:00:14
Пул резидентов особой экономической зоны «Оренбуржье» пополнился двумя новыми производственными проектами. В правительстве Оренбургской области состоялось заседание экспертного совета, на котором рассмотрены новые заявки на получение статуса резидента ОЭЗ «Оренбуржье».  Завод по производству булгура будет располагаться на участке 4 гектара. Площадь самого завода сос...
Инвестор построит общественно-деловой комплекс в районе Хорошево-Мневники
02 окт. 2024, 16:00:00
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город передал московскому застройщику земельный участок в аренду без проведения аукциона. Участок расположен в районе Хорошево-Мневники, недалеко от станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Застройщик планирует возвести здесь общественно-деловой комплекс. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель...
Мощную инфраструктурную поддержку получили действующие и будущие резиденты ТОР «Хабаровск»
02 окт. 2024, 14:45:17
Новых резидентов ТОР ждет обновленная площадка "Парус" в Комсомольске-на-Амуре. Введены в строй внутриплощадочные инженерные сети стоимостью около 780 млн рублей. Мощную инфраструктурную поддержку получили действующие и будущие резиденты "Паруса". - Минвостокразвития РФ в конце сентября выдало разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса внутриплощадочных сетей. Строительст...
В Ульяновской области на мосту через Волгу обновили покрытие
02 окт. 2024, 14:00:09
Президентский мост через Волгу – одно из самых протяженных и красивых мостовых сооружений России на 186-м км автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара. Президентский мост является важной транспортной артерией не только федеральной сети автодорог, но и городской. Он соединяет  центральную часть Ульяновска и Заволжский район. Специалисты от...
На Сахалине запустили первую очередь нефтегазового индустриального парка
02 окт. 2024, 13:30:09
2 октября, в день открытия Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», в Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию первую очередь нефтегазового индустриального парка. Проект индустриального парка реализуется Корпорацией развития Сахалинской области на территории опережающего развития «Сахалин». После полного ввода объекта на территории парка разместятся о...