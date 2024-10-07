На атомном ледоколе «Якутия» состоялся физический пуск реакторной установки

Корабелы "Балтийского завода" "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) совместно с представителями контрагентских организаций провели запуск реакторной установки правого борта на атомном ледоколе "Якутия" проекта 22220. Реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности, проведена калибровка пусковой аппаратуры, сообщили Sudostroenie.info 7 октября в пресс-службе корпорации.

«Физический пуск — итог кропотливого и напряженного труда многих специалистов. Они выполнили огромный объем пуско-наладочных работ, провели все необходимые испытания систем и оборудования. Начался важнейший этап строительства ледокола, в ходе которого атомное "сердце" судна забьется на полную мощность, пройдут комплексные швартовные испытания заказа, после которых "Якутия" впервые сможет выйти в море для проведения ходовых испытаний», – прокомментировал событие генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

Перед пуском в реактор загрузили тепловыделяющие сборки. Физический пуск установки прошел в штатном режиме. По окончании работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные испытания всей ядерной энергетической установки ледокола "Якутия", состоящей из двух реакторов "РИТМ-200".



Главная энергетическая установки ледокола включает два реактора "РИТМ-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Отличительной особенностью реактора является интегральная компоновка. За счет этого реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых ранее реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными, обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости и ледопроходимости. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов составляет 40 лет, добавляют в корпорации.



Напомним, "Якутия" является третьим серийным (четвертым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220. Контракт на строительство ледокола "Якутия" был заключен между Балтийским заводом и ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") в августе 2019 года по результатам открытого конкурса.



Закладка атомного ледокола "Якутия" прошла 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. По условиям контракта, судно должно быть передано заказчику в декабре 2024 года. В настоящее время на судне идут швартовные испытания.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка