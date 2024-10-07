Обслуживанием сетей ЗАЭС и Энергодара займется новое предприятие Росатома

Новое предприятие, являющееся одним из дочерних предприятий концерна "Росэнергоатом", займется предоставлением коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии в Энергодаре, являющемся городом-спутником Запорожской АЭС. Это позволит постепенно модернизировать изношенную после украинского периода коммунальную инфраструктуру, сообщил ТАСС мэр Энергодара Эдуард Сеновоз.

"С середины октября заходит предприятие Росатома. По обслуживанию городских сетей будет работать ООО "Тепловодоканал". Процесс непростой, это не только юридическое переоформление, люди работали, по сути, по другим правилам, по другим нормативным требованиям. Сейчас необходимо это все переформатировать", - сказал он

Мэр подчеркнул, что после украинского периода коммунальная инфраструктура Энергодара находится в чрезвычайно плачевном состоянии. Системы водоснабжения, отопления, канализации не ремонтировали десятилетиями, по словам Сеновоза, "местами износ составляет до 80-90%".

"Во-первых, заход нового предприятия позволит корпорации инвестировать в модернизацию городской инфраструктуры. Во-вторых, внедряется высокий уровень культуры производства Росатома. Представляете, какой опыт принесет сюда госкорпорация. Когда мы говорим о высокой культуре производства, организации труда, это, прежде всего, повышение квалификации местных работников за счет приезда сюда специалистов из других регионов РФ, которые будут не только обучать, но и сами будут работать на этом предприятии", - пояснил глава Энергодара.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища, на расстоянии 135 км от временного административного центра Запорожской области Мелитополя. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ. ВСУ постоянно обстреливают территорию города из артиллерии и атакуют с помощью беспилотников, нанося ущерб инфраструктуре.