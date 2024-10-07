Технологические решения для развития энергетики стран БРИКС предложены в новом обзоре

Российское энергетическое агентство Минэнерго России совместно с Центром энергетических систем будущего «Энерджинет» выпустило информационно-аналитический обзор «Энергия стран БРИКС: энергетические практики для экономического развития».

В обзоре представлены подходы, практики и комплексные технологические продукты для решения актуальных задач развития электроэнергетики стран сообщества.

«При планировании энергетического перехода важно найти баланс между разными факторами устойчивого развития: энергетической безопасностью, экономичностью энергоснабжения, надежностью работы энергосистем, экологичностью энергообеспечения. Переход к низкоуглеродным и безуглеродным энергетическим системам должен осуществляться с учетом национальных особенностей, обеспечивая дальнейшее развитие экономики и общества с учетом актуальных требований и ограничений», – комментирует генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

Опубликованный обзор подробно рассказывает о комплексных технологических решениях в четырех областях: электрификации труднодоступных территорий, развитии индустриальных энергосистем за счет цифровых сетей, формировании нового облика городов и городских инфраструктур и переходе к электромобильности в разных сферах.

В рамках председательства России в БРИКС в 2024 году упомянутый обзор дополнил серию исследований, проводимых экспертами РЭА Минэнерго России. Главным из них стало исследование на тему «Справедливый энергетический переход стран БРИКС 2024», подготовленный Платформой энергетических исследований БРИКС и представленный на встрече Министров энергетики стран сообщества в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024».

Кроме того, на сайте Агентства опубликован краткий Обзор наилучших практик в области энергоэффективности в различных отраслях экономики стран БРИКС – в промышленности, сельском хозяйстве, в коммерческом и бюджетном секторе.