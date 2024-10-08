Энергетики пермского филиала «Россети Урал» обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса в Мотовилихинском районе Перми

Специалисты Пермских городских электрических сетей построили электросетевой комплекс для нового ЖК «Дом у сада», который возведен в микрорайоне «Садовый» по адресу: улица Уинская, 2.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 0,8 километра. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиками мощности в объеме 352 кВт.

Новый 16-этажный жилой комплекс, построенный по адресу: улица Уинская, 2, включает в себя 156 квартир общей жилой площадью 8 519 квадратных метров. Дом расположен вблизи известного в Перми экологического объекта «Сад Соловьев». По словам экоактивистов, в долине речки Уинки обитают более 500 разновидностей растений и птиц. Среди них достаточно редкие виды, такие как незабудка лесная, лилия «царские кудри», черноголовый щегол, восточный соловей, европейская сорока, горихвостка.