Энергетики повысили надежность электроснабжения около 50 тысяч жителей Астраханской области

Специалисты «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» завершают подготовку электросетевого хозяйства Икрянинского района Астраханской области к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 гг. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения около 50 тысяч человек, проживающих на этой административной территории.

Энергетики отремонтировали почти 28 километров воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), полностью заменили порядка 15 километров провода, установили около 270 новых изоляторов, привели в нормативное состояние свыше 80 опор.

Работники энергокомпании провели техническое обслуживание оборудования 8 ключевых подстанций 110/35 кВ. Здесь специалисты отремонтировали 17 силовых трансформаторов и более 50 единиц подстанционных приборов и устройств. Кроме того, на территории района энергетики обновили 46 трансформаторных подстанций: провели осмотры, зачистку и смазку элементов, а также замену изношенных деталей.

Для снижения вероятности возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды энергетики очистили от поросли почти 13 гектаров охранных зон ЛЭП.