Одобрен проект второй очереди реконструкции порта Корсаков

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на вторую очередь реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков в рамках создания логистического технопарка Сахалинской области.

Порт Корсаков принимает до 80% грузопотока региона и является одним из крупнейших операторов по перевалке всех видов сухих грузов на Дальнем Востоке, навигация в котором продолжается круглогодично.

По словам главного эксперта проекта Максима Скакуна, в рамках второй очереди предусмотрены дноуглубительные работы для обеспечения безопасности при движении судов в акватории порта Корсаков.

«Проектной документацией предусмотрено создание операционных акваторий Рыбного порта и Южного погрузрайона. Общая площадь создаваемых акваторий составляет 52,37 га, а общий объем дноуглубления – более 1500 тысяч м3. Данные работы позволят обеспечить требуемый грузооборот, который был определен ранее проектами реконструкции гидротехнических сооружений Рыбного порта и Южного погрузрайона», – отметил представитель Главгосэкспертизы.

Обновление инфраструктуры порта послужит импульсом для экономического развития Сахалинской области.

Застройщик – ФГУП «Росморпорт»

Генеральный проектировщик – ООО «ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»