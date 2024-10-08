В Тюменском районе стартовал пятый этап комплексной реконструкции распределительных сетей

«Россети Тюмень» продолжают модернизацию энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в Тюменском районе. В ходе 5 этапа энергетики выполнят реконструкцию двух линий электропередачи 10 кВ, которые являются элементами «опорной» сети в Каменском и Ембаевском муниципальных образованиях, а также завершат комплексные работы на ЛЭП 10 кВ в селе Луговое и деревне Решетникова.

В сентябре энергетики закончили реконструкцию воздушных ЛЭП в Андреевском и Переваловском муниципальных образованиях. На линиях электропередачи в поселке Андреевском, селах Перевалово, Гусево и деревне Зубарева неизолированный провод заменен на самонесущий изолированный (СИП). Это позволило увеличить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на ЛЭП на 35% и выше.

Готовят к зимнему пику нагрузок и трансформаторные подстанции (ТП). Вместо электроустановок мощностью 250 кВА специалисты «Россети Тюмень» выполнили монтаж 47 новых трансформаторных подстанций по 400 кВА и 630 кВА. В результате мощность ТП выросла от 1,5 до 2,5 раз.

Для проведения комплексных технических мероприятий в Тюменском районе задействованы 53 специалиста и 29 единиц техники. В целях безопасности энергетиков при работах в электроустановках компания вводит режим временного ограничения электроснабжения. График локальных перерывов подачи электроэнергии заблаговременно направляется гарантирующему поставщику и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

Для удобства потребителей энергокомпания обеспечивает регулярное обновление информации в социальных сетях. Дополнительную консультацию жители могу получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.