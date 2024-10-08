«Россети Ленэнерго» и Уральский федеральный университет договорились о сотрудничестве

«Россети Ленэнерго» и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина заключили соглашение о сотрудничестве для развития электросетевой отрасли и ее качественного кадрового обеспечения.

Соглашение подписали генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Документ предусматривает взаимодействие в сфере кадрового обеспечения энергетической отрасли и реализации инновационных проектов. Кроме того, студенты университета получат возможность проходить практику на объектах энергокомпании.

«Уральский федеральный университет имеет хорошую техническую базу, входит в десятку лучших вузов страны по уровню подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Соглашение с университетом расширяет как географию, так и векторы нашего партнерства, дает импульс для создания и внедрения в энергетическую отрасль отечественных инновационных разработок», - подчеркнул Игорь Кузьмин.

В соглашении обозначены несколько направлений взаимодействия: подготовка профильных кадров, повышение квалификации, переподготовка работников, методологическое обеспечение учебной базы «Россети Ленэнерго». Кроме того, планируется сотрудничество в научно-практической сфере, создание технологических площадок для апробации новых разработок с целью последующего внедрения в электросетевой комплекс.

Стороны будут вести совместную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, методологическую подготовку и реализацию учебных программ, издание научной и учебной литературы, проводить экспертные встречи и обеспечивать взаимный информационный обмен.