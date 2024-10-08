Специалисты Группы «Россети» приняли участие в конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в Ставрополе

Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Минэнерго и Минобрнауки России на базе одного из ведущих вузов страны – в этот раз его площадкой стал Северо-Кавказский федеральный университет. Авторами докладов являются студенты, аспиранты, ученые и сотрудники энергокомпаний в возрасте до 35 лет.

Главные цели встречи – развитие научного и творческого потенциала исследователей в области электроэнергетики, формирование кадрового резерва. Конференцию организовали Группа «Россети», Системный оператор, РНК СИГРЭ и фонд «Надежная смена».

«Перед энергетикой России стоят большие задачи. Для их решения требуются инновации, которые опираются на глубокую научную проработку. Традиционно конференция выступает площадкой для диалога молодых ученых с представителями крупнейших отраслевых компаний и экспертного сообщества. Уверен, что рассмотренные здесь идеи позволят сделать вклад в развитие научного потенциала отрасли», – подчеркнул Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», глава РНК СИГРЭ Андрей Муров.

Конференция была проведена по семи научным направлениям, посвященным управлению режимами, оборудованию электросетей и систем, релейной защите и автоматике, инновационным технологиям, перспективным направлениям развития отрасли.

На пленарном заседании состоялось обсуждение построения современных энергосистем мегаполисов, развитие малой энергетики, вопросы цифровой трансформации. Также в деловую программу был включен круглый стол Молодежной секции РНК СИГРЭ, который провела директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова.

Она отметила, что сегодня одной из главных задач является популяризация молодых ученых и инженеров, которые смогут реализовать потенциал российской науки. При этом важно дать исследователям возможность полностью погрузиться в отраслевую повестку и развиваться в сфере собственных научных интересов. Именно это является базовой задачей работы, проводимой на уровне РНК СИГРЭ.

Программа конференции также включала экскурсии на энергообъекты, в том числе на один из ключевых питающих центров Северного Кавказа – подстанцию 500 кВ «Невинномысск», а также на крупнейшую в России Кочубеевскую ветроэлектростанцию, выдачу мощности которой обеспечили «Россети».

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