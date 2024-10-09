45 миллионов рублей направили энергетики на ремонт электросетей Агинского Бурятского округа Забайкалья

Подготовка электросетевого хозяйства Агинского Бурятского округа к осенне-зимнему периоду практически завершена. В рамках ремонтной кампании 2024 года специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» заменили на территории Агинского Бурятского округа 422 опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, провели выправку еще около 200 опор, смонтировали 10 километров провода ЛЭП, отремонтировали 12 подстанций. На ремонт сетей энергетики направили 45 миллионов рублей.

В первую очередь работы по ремонту электрооборудования провели в тех населенных пунктах, где в прошлые годы наблюдался рост количества нарушений электроснабжения, либо поступали обращения от потребителей. Так, чтобы повысить надёжность электроснабжения села Челутай, энергетики заменили 57 опор ЛЭП, ещё 37 новых опор взамен старых, покосившихся появилось на воздушной линии электропередачи, от которой получают электроэнергию жители села Хила. Жители села Алханай, которое находится около священного для буддистов всего мира одноимённого горного массива, тоже теперь будут реже сталкиваться с проблемами электроснабжения – 11 новых опор установили на линии, питающей село.

Это далеко не все энергооборудование на территории Агинского Бурятского округа, нуждающееся в ремонте. Но энергетики могут направить на работы лишь средства, предусмотренные на это в тарифе. Обеспокоенность энергетиков вызывает и тот факт, что в сравнении с предыдущими годами уменьшаются физические объемы запланированных работ. Причина в том, что рост стоимости оборудования и материалов опережает плановую индексацию затрат – рост тарифа на передачу электрической энергии. В итоге процент износа энергооборудования в только увеличивается, как и количество покосившихся опор и технологических нарушений электроснабжения.

Решением проблемы руководство энергокомпании занимается совместно с правительством Забайкальского края. В этом году стороны прорабатывали детали регуляторного соглашения, которое предусматривает проведение необходимых ремонтных работ, реконструкций и строительство новых энергообъектов в Забайкалье, исполнение всех просроченных договоров льготного технологического присоединения. К сожалению, пока соглашение так и не заключено.