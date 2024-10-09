Готовые промобъекты со всей необходимой инженерной инфраструктурой появятся в столице по городской программе

На развитие промышленного потенциала Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда привлекут свыше 210 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Реализация проектов индустриального строительства в рамках программы стимулирования создания МПТ, которую утвердил Сергей Собянин, способствует развитию научно-технического потенциала города и дает возможность бизнесу найти современные, оснащенные всей необходимой инфраструктурой площадки под локализацию производств. Всего по этой программе инвесторы возведут в разных районах города свыше 820 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного назначения, инвестиции в создание новых мест приложения труда превысят 210 миллиардов рублей», — рассказал Максим Ликсутов.

До 2029 года в обмен на льготу от города инвесторы возведут в столице 16 новых объектов промышленной инфраструктуры, где появится свыше 12 тысяч рабочих мест. Около половины из них введут в эксплуатацию уже в следующем году.

«В 2025 году по программе стимулирования создания МПТ мы введем в эксплуатацию семь промышленных объектов. Например, в Зеленограде завершится возведение четырех заводов строительной отрасли. Предприятия будут выпускать газобетонные блоки, фасадные конструкции, стройматериалы и дома на колесах. В Походном проезде на северо-западе столицы введем в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона. Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО. А на западе Москвы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств. Суммарно город получит более тысячи новых рабочих мест», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2026 году планируется завершить строительство второй очереди промышленного технопарка Алабушево на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», технологического промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе ТиНАО, промышленного комплекса в составе технопарка креативных индустрий «Густав» в Марьиной роще СВАО, промышленно-производственного объекта в Молжаниновском районе САО, завода крупномодульного домостроения в районе Внуково ТиНАО. Реализация проектов позволит создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест.

«В рамках программы МПТ Capital Group успешно развивает востребованное на рынке направление технопарков, а также имеет возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов. После ввода второй очереди «Алабушево» комплекс будет включать в себя пять корпусов и офисное здание. При этом в каждом корпусе помимо производственной зоны выделены площади для лабораторий и проектных офисов. В целом рост числа новых рабочих мест стимулирует городскую экономику, что положительно сказывается на инвестиционном климате столицы», – рассказал директор по правовым вопросам, член Правления Capital Group Владимир Галактионов.

В 2027 году в ЗелАО планируется завершить возведение промышленно-производственного комплекса, где смогут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей и завода по выпуску строительных материалов. В ТиНАО появится фабрика по производству элементов каркаса и отделки. Трудоустроиться на новые предприятия смогут свыше 700 человек.

Еще один промкомплекс для локализации предприятий пищевой и легкой промышленности на две тысячи рабочих мест введут в эксплуатацию в 2028 году.

Первые пять промышленных объектов по программе создания МПТ уже построены. На новые производства могут трудоустроиться около 5,4 тысячи москвичей.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.