На Бамовском перегоне Камнега – Дугда в Амурской области открыто движение по второму пути

Для этого были построены две двухпутные вставки между разъездами Камнега – Тангомен и Тангомен – Дугда. Строители уложили почти 5 километров пути, четыре стрелочных перевода и возвели три моста. Новая инфраструктура позволила отказаться от разъезда Тангомен и объединить смежные перегоны в один общей длиной 29 километров.

С целью снижения влияния паводковых вод были обустроены защитные бермы и отводные кюветы. Насыпь в некоторых местах была поднята до четырех метров. Переработано более 130 тысяч кубических метров грунта.

В этом регионе высокая сейсмическая активность, поэтому при строительстве использовались специальные методы по укладке земляного полотна, а мосты оснащены сейсмоустойчивыми элементами – демпферами и боковыми упорами.

Для сохранения местной экосистемы после завершения всех работ планируется высадить вдоль перегона более 10 тысяч саженцев лиственницы Каяндера.

Источник: Telegram-канал РЖД