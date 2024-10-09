Правительство профинансирует строительство Дворца водных видов спорта в Иванове

Ивановская область получит средства, необходимые для продолжения строительства Дворца водных видов спорта в Иванове. Распоряжение об этом подписано.

Благодаря финансированию из резервного фонда Правительства к концу 2024 года техническая готовность строящегося комплекса должна достичь 75%. Планируется, что он будет введён в эксплуатацию в 2025 году.

В здании общей площадью более 14 тыс. кв. м разместится 50-метровый бассейн на 10 дорожек с трибунами для зрителей на 500 мест. Кроме того, там будут функционировать тренировочный 25-метровый бассейн на шесть дорожек и детский 12-метровый бассейн. Также спорткомплекс будет включать в себя тренажёрный и хореографический залы.

Помимо спортивных мероприятий федерального и регионального уровня, а также тренировок профессиональных спортсменов, в новом дворце будут проходить оздоровительные занятия по плаванию для всех желающих.

Работа идёт в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».