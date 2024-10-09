Центр работ под напряжением совершенствует технологию обмыва электроустановок под напряжением

В 2023 году в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр работ под напряжением», созданном АО «Сетевая компания», разработали метод обмыва электроустановок под напряжением. В Центре обучают технологии обмыва электрооборудования путем безвоздушного распыления диэлектрических жидкостей. Это позволяет эффективно очищать электрооборудование первичных и вторичных цепей, в том числе от сложновыводимых загрязнений. Метод обмыва оборудования под напряжением особенно эффективен при чистке маслонаполненного оборудования и промышленного оборудования, применяемого на производстве с высокой концентрацией пыли, препятствующей нормальному охлаждению оборудования. Также пыль при повышении статики может спровоцировать короткое замыкание и выход оборудования из строя.

Помимо образовательной деятельности, Центр планомерно разрабатывает новые и совершенствует существующие технологии производства работ под напряжением совместно с производственными компаниями и научными организациями России и ближнего зарубежья. В рамках этой работы специалисты Центра протестировали моющие диэлектрические жидкости «ДиВольт» для очистки электрооборудования под напряжением. Эти жидкости находятся в стадии разработки у ООО «НПО Забота об энергии» — резидента «Сколково», являющегося разработчиком полностью отечественных моющих диэлектрических жидкостей.

Тестирование провели инструкторы Центра работ под напряжением, которые имеют большой опыт в производстве работ по обмыву электрооборудования под напряжением с применением очищающих жидкостей. Они оценивали диэлектрические свойства жидкостей, эффективность воздействия моющих компонентов на различные виды загрязнений электрооборудования, реакцию на лакокрасочные покрытия, пластмассовые и резиновые элементы электрооборудования, а также металлы, подверженные окислению. Важным критерием также служит отсутствие засохших осадков после высыхания жидкости на очищаемой поверхности. По итогам тестирования даны рекомендации, а производитель принял решение изменить состав жидкостей, исходя из практического опыта, полученного в Центре работ под напряжением.

Напомним, Центр осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов для производства работ под напряжением с учетом 15-летнего опыта применения данной технологии в АО «Сетевая компания». В состав Центра работ под напряжением, полностью оснащенного необходимым оборудованием, входят 5 оборудованных полигонов общей площадью 5 гектаров, специальная техника, средства защиты и снаряжения, предназначенные для безопасного выполнения работ методом РПН, а также учебные аудитории с современными интерактивными и коммуникационными системами. С 2016 года методам работ под напряжением обучены более 4000 специалистов преимущественно электросетевых компаний из 41 региона России и ближнего зарубежья.