В Щелково появится производство электрооборудования благодаря региональной поддержке

09 окт. 2024, 18:00:01
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Источник:
Инвестиционный портал Мос...
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Компания «ТЕХЭНЕРГОГРУПП» планирует построить новый современный завод по производству импортозамещающего электрооборудования в подмосковном Щелково. Земельный участок предоставлен по региональной программе «Земля за 1 рубль». Предприятие будет выпускать импортозамещающее электрооборудование: распределительные шкафы, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, трансформаторы и реакторы.

«В запуск импортозамещающего производства компания планирует инвестировать более 96 млн рублей. Этот проект позволит создать более 100 новых рабочих мест. Предприятие планируется запустить в 2027 году», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство и запуск завода позволят частично заменить продукцию ушедших с рынка производителей в области электротехники, а также производить аналогичное импортному оборудование. После выхода на полную мощность компания сможет производить от 290 единиц среднегабаритного и крупногабаритного электрооборудования ежегодно.

Для реализации нового импортозамещающего проекта Министерством имущественных отношений Московской области был предоставлен земельный участок площадью 2,8 гектара для строительства следующих объектов: производственного цеха размером 2500 кв.м., складского комплекса на 1000 кв.м., покрасочного цеха на 500 кв.м., сборочного цеха на 700 кв.м., цеха металлообработки на 500 кв.м., административно-бытового комплекса на 400 кв.м. и парковки на 250 кв.м. Общая площадь застройки составляет 5850 кв.м.

Компания «ТЕХЭНЕРГОГРУПП» специализируется на продаже электротехнических товаров, таких как распределительное оборудование, шкафы, комплектные трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки и трансформаторы/реакторы. Предприятие сотрудничает с производителями из Московской области и других регионов России. Это позволяет продавать высококачественную электротехнику и конкурировать с иностранными производителями. Клиентами и ключевыми заказчиками компании являются российские энергетические и нефтегазовые компании.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

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