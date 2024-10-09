«Калужский кабельный завод»: осторожно, мошенники

В последнее время увеличилось количество мошеннических веб-сайтов, копирующих официальный сайт Калужского кабельного завода (ККЗ), а также возросло число мошеннических электронных писем, предлагающих продукцию этого предприятия. Важно отметить, что компания ООО "ККЗ" не отправляет электронные письма с предложениями о продаже своей продукции.

Вот пример таких поддельных писем, которые отправляются с адреса sale@zcabel.ru:

Руководство Калужского кабельного завода предупреждает своих партнеров и клиентов о том, что единственным официальным сайтом завода является ресурс, расположенный по адресу https://kcab.ru. Единственными корректными контактными данными являются электронная почта kkz93@mail.ru и телефоны +7 (48434) 4-29-81, 4-29-83, указанные на официальном сайте. Необходимо остерегаться мошенников и пользоваться только официальным сайтом для покупки продукции завода.

В настоящее время рассылки осуществляются поддельного сайта https://cabelz.ru контент которого содержит информацию с высокой точность скопированной с сайта ООО «ККЗ», изменены лишь адреса электронной почты, абонентский номер телефона, а также не содержит информации в строке «новости» о действиях мошенников.