Международное сообщество «Женщины в энергетике» СИГРЭ приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «Сотрудничество СИГРЭ по вопросам трансграничного энергетического перехода»

21 ноября 2024 года Международное сообщество «Женщины в энергетике» СИГРЭ проводит вебинар на тему «Сотрудничество СИГРЭ по вопросам трансграничного энергетического перехода».

Основные вопросы повестки мероприятия сосредоточены на состоянии, проблемах и необходимом сотрудничестве между «старым и новым миром энергосистем» с точки зрения передачи, распределения, спроса и предложения, а также более разумной цифровизации на примере стран: Нидерланды, Италия, Южная Африка и Хорватия.

Докладчики: Arianna Guarneri (Италия), Pranvera Dobruna (Косово), Neo Mapapanyane (Южная Африка) и Minea Skok (Хорватия) поделятся основными моментами участия своих стран в стратегическом проекте СИГРЭ.

Для принятия участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Регистрация на этот вебинар бесплатна.

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