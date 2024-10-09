Правительство расширило границы территории опережающего развития «Хабаровск»

3 часа назад
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Источник:
government.ru
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Границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации крупного инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В границы ТОР будут включены земельные участки и участки акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края. Это позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.

Реализация этого проекта позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест и привлечь порядка 89,5 млрд рублей частных инвестиций.

ТОР – специальный инструмент развития территорий. Он направлен на стимулирование приоритетных отраслей экономики, привлечение в регионы частных инвестиций. Компаниям – резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

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