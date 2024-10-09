Правительство расширило границы территории опережающего развития «Хабаровск»
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации крупного инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В границы ТОР будут включены земельные участки и участки акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края. Это позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.
Реализация этого проекта позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест и привлечь порядка 89,5 млрд рублей частных инвестиций.
ТОР – специальный инструмент развития территорий. Он направлен на стимулирование приоритетных отраслей экономики, привлечение в регионы частных инвестиций. Компаниям – резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.