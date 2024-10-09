Представители НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» приняли участие работе XIV Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в Ставрополе

Это крупнейшее отраслевое молодежное мероприятие, организаторами которого выступают АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «Россети», Ассоциация «Российский национальный комитет СИГРЭ», Фонд образовательных проектов «Надежная смена».

Площадками проведения конференции ежегодно становятся ведущие технические вузы страны. В 2024 году мероприятие принимал Северо-Кавказский федеральный университет.

«Перед энергетикой России стоят большие задачи. Для их решения требуются инновации, которые опираются на глубокую научную проработку. Традиционно конференция выступает площадкой для диалога молодых ученых с представителями крупнейших отраслевых компаний и экспертного сообщества. Уверен, что рассмотренные здесь идеи позволят сделать вклад в развитие научного потенциала отрасли», – подчеркнул Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», глава РНК СИГРЭ Андрей Муров.

Участники конференции - молодые специалисты из ведущих энергокомпаний, студенты, аспиранты и молодые ученые.

Свои доклады на конференции в этом году представили 165 молодых исследователей из 12 ведущих энергокомпаний России, а также 17 вузов.

Экспертами конференции выступают представители энергетических предприятий и ведущих российских технических вузов.

НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» в качестве экспертов и модераторов на конференции представили Руководитель НИК В3 Дмитрий Александрович Воденников и официальный представитель от России в ИК В3 СИГРЭ Юлия Викторовна Жилкина.

В этот раз в деловую программу был включен круглый стол Молодежной секции РНК СИГРЭ, который вызвал живой интерес у представителей ВУЗов и энергокомпаний.

Справочно:

Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Минэнерго и Минобрнауки России на базе одного из ведущих вузов страны. Авторами докладов являются студенты, аспиранты, ученые и сотрудники энергокомпаний в возрасте до 35 лет.

Главные цели встречи – развитие научного и творческого потенциала исследователей в области электроэнергетики, формирование кадрового резерва.

Конференция проводится по семи научным направлениям, посвященным управлению режимами, оборудованию электросетей и систем, релейной защите и автоматике, инновационным технологиям, перспективным направлениям развития отрасли.