«Россети Северный Кавказ» переводят потребителей в Ингушетии на современную подстанцию «Плиево»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» приступили к переводу потребителей на подстанцию напряжением 110/35/10 кВ «Плиево».

На первом этапе от современного энергообъекта электроэнергию начали получать порядка 67 тысяч человек: жители города Карабулака, части Гамурзиевкого и Альтиевского административных округов города Назрани, сельских поселений Троицкое, Яндаре, Средние Ачалуки и Гази-Юрт. Кроме того, к питающему центру подключили 63 социально значимых учреждения. В их числе – очистные сооружения, насосные станции, водозаборы, ряд объектов образования, здравоохранения.



Подстанция «Плиево» общей мощностью 80 МВА относится к питающим центрам нового поколения: по «самостоятельности» и интеллектуальности энергообъект в разы превосходит аналоги, действующие на территории республики. Все оборудование здесь компактное, пожаробезопасное, обладает надежными изоляционными характеристиками, безвредно для окружающей среды и безопасно для обслуживающего персонала.

«Это первый этап перевода потребителей с подстанции «Старая» на «Плиево», – рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рашид Барахоев. – Питающий центр «Старая» в эксплуатации с 1955 года: оборудование отработало нормативный срок. Именно поэтому данный проект мы относим к важному этапу модернизации энергосистемы республики и расширения условий для социально-экономического развития региона. Его реализация позволит повысить надежность и качество электроснабжения Ингушетии, создать резерв мощности для районов новой жилой застройки».

Для перевода потребителей на подстанцию «Плиево» специалисты построили новые кабельные участки четырех линий электропередачи 35 кВ общей протяженностью более трех километров и двух линий электропередачи 10 кВ протяженностью 1,4 километра. Энергетики провели пуско-наладочные работы и испытание оборудования.



После завершения технических мероприятий от «Плиево» электроэнергию начнут получать еще 27 тысяч жителей и 15 социально значимых учреждений.



Завершить работы по переводу потребителей на современную подстанцию «Плиево» энергетики «Ингушэнерго» планируют до конца текущего года.