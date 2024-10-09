«Россети Северный Кавказ» приняли в эксплуатацию 27 бесхозяйных энергообъектов на Ставрополье

09 окт. 2024, 17:30:15
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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Энергетики «Россети Северный Кавказ» продолжают вести последовательную работу по выявлению, инвентаризации и признанию права собственности на бесхозяйные электросетевые активы в рамках действующего законодательства.

Так, с начала текущего года на территории Ставропольского края специалисты приняли в эксплуатацию 27 бесхозяйных объектов, технологически присоединенных к электрическим сетям филиала «Ставропольэнерго». В их числе 2,2 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 21 трансформаторная подстанция общим номиналом 3,4 МВА.

Ранее электроустановки никем не обслуживались, что привело к ненадлежащему электроснабжению нескольких тысяч жителей Минераловодского (с. Канглы), Предгорного  (п. Нежинский, п. Пятигорский), Шпаковского (с. Пелагиада, п. Цимлянский), Петровского  (г. Светлоград, с. Просянка, п. Цимлянский, п. Прикалаусский, п. Маяк, с. Высоцкое,  с. Благодатное), Благодарненского (с. Каменная Балка, с. Спасское), Ипатовского (с. Октябрьское, аул Нижний Барханчак, х. Мелиорация, с. Лиман) округов.

Энергетики привели бесхозяйные объекты в нормативное состояние, а по факту признания за электросетевой компанией права собственности включили данные энергообъекты в планы технического обслуживания и ремонтов на 2025-2030 годы.

«Основная задача приема в эксплуатацию бесхозяйных энергообъектов – снизить их аварийность за счет качественного обслуживания и обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Поэтому оборудование, которое компания принимает на баланс, в плановом порядке ремонтируется и реконструируется», – рассказал директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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