«Россети Тюмень» реконструировали питающую Усть-Балыкское месторождение ЛЭП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Парус». ЛЭП обеспечивает электроэнергией одно из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти – Усть-Балыкское. На реализацию инвестиционного проекта компания направила свыше 520 млн рублей.

Энергетики обновили участок двухцепной линии протяженностью 11 километров. В ходе реконструкции смонтировано 68 километров нового сталеалюминевого провода массой свыше 40 тонн. Для надежной защиты ЛЭП от опасных погодных явлений применено 11 км грозотроса и более 650 гасителей вибрации. Чтобы обеспечить сохранение популяции птиц и минимизировать риски отключений, связанных с жизнедеятельностью пернатых, осуществлен монтаж одной тысячи птицезащитных устройств.

Для выполнения реконструкции ЛЭП 110 кВ «Пыть-Ях – Парус» энергетики обустроили 22 транспортных переезда через трубопроводы и переустроили 13 мест пересечения с действующими линиями электропередачи 6-35 кВ. В зимний период для доступа к объекту были организованы две ледовые переправы и проложено 12 километров автозимника.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Реконструкция линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Парус» позволила повысить надежность электроснабжение инфраструктуры Усть-Балыкского месторождения углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.