Ростех изготовил второй индустриальный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех завершила сборку второго опытного образца индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли. До конца года агрегат пройдет стендовые испытания на уфимском предприятии ОДК. Силовая установка впервые демонстрируется на Петербургском международном газовом форуме.

АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось. Среди его преимуществ – быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря компактным размерам, меньшей по сравнению с аналогами массе и электронному блоку управления двигателем. Изделие отличает низкая эмиссия выбросов на уровне требований российских и международных экологических стандартов. Прогнозный ресурс силовой установки составляет 120 тысяч часов с возможностью повышения до 150 тысяч.

«Специалисты ОДК изготовили два опытных образца первого индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25. Они созданы в партнерстве с компанией «Газпром» для импортозамещения зарубежного оборудования. Двигатель имеет высокие технико-экономические характеристики и соответствует мировым стандартам в своем классе мощности. Сейчас ОДК реализует комплексную инвестиционную программу по техническому перевооружению предприятий. Это в долгосрочной перспективе обеспечит растущие потребности газовой отрасли в современных отечественных газотурбинных двигателях, включая АЛ-41СТ-25», – отметил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.

До конца года после стендовых испытаний на предприятии ОДК-УМПО двигатель АЛ-41СТ-25 поступит на компрессорную станцию для комплексных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации в составе газоперекачивающего агрегата.

Второй созданный ОДК опытный образец двигателя АЛ-41СТ-25 впервые демонстрируется на выставке «Импортозамещение в газовой отрасли», которая проходит в рамках Петербургского международного газового форума. На стенде ОДК представлен макет индустриального двигателя в разрезе и интерактивный комплекс для знакомства с конструкцией двигателя, его узлами и системами.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.