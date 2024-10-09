Специалисты «СПКБ Техно» примут участие в Форуме ЭТМ Нижнем Новгороде

НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить свой стенд на XXVIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме EnergyExpo' 2024, который пройдет с 15 по 18 октября 2024 года в городе Минске, в Футбольном манеже (проспект Победителей 20/2). На выставке сотрудники компании проведут консультации по кабельно-проводниковой продукции и условиям сотрудничества, а также представят информа...